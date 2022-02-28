Экономика

Сбербанк резко повысил ставки по ипотеке и потребкредитам

Сбербанк вслед за резким увеличением ключевой ставки Центробанка РФ повысил ставки по ипотеке и потребительским кредитам, следует из материалов банка.

Базовые ставки по кредитам на строящееся и готовое жилье с 1 марта будут начинаться от 19% (ранее - от 11,3%). Минимальные ставки по этим кредитам при соблюдении ряда условий теперь составляют 18,6%, пишет «Интерфакс».

Ставки в рамках программ господдержки не изменились, говорится в сообщении банка.

Сбербанк напомнил, что клиенты могут снизить ставку по ипотеке при электронной регистрации сделки, первоначальном взносе от 20%, а также при подтверждении дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда РФ. Кроме того, в банке действуют ставки от 0,1% по программам субсидирования с застройщиками, отмечает банк.

Ставка по потребительскому кредиту на любые цели с 1 марта 2022 года начинается от 21,9% (ранее - от 6,9%), следует из материалов банка.

«С 1 марта Сбербанк адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ», - говорится в сообщении кредитной организации. Банк подчеркивает, что по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений вводиться не будет.

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ЦБ РФ с 28 февраля резко повысил ключевую ставку - до 20% с 9,5% годовых.

Вслед за этим ряд банков заявили о намерении пересмотреть процентные ставки по депозитам и кредитам, некоторые банки это уже сделали. Так, Сбербанк с 1 марта существенно повысил ставки по рублевым депозитам, ввел новые вклады в долларах США и евро. Максимальная доходность по рублевому депозиту «СберВклад прайм» (с учетом всех подписок и капитализации процентов) составляет 18% годовых.

Сбербанк последний раз повышал ставки по ипотеке с 18 февраля 2022 года (по основным программам на 1 п.п.), до этого - с 1 февраля 2022 года (тоже на 1 п.п.).