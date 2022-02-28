Экономика

Центробанк повысит ключевую ставку до 20%

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля до 20% годовых, сообщается в официальной группе Центробанка в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: пресс-служба Центробанка

«Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», - говорится в сообщении.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.



Заявление председателя Банка России по итогам заседания Совета директоров ЦБ состоится 28 февраля в 16:00.