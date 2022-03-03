Estee Lauder приостановит свою деятельность в России

Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder решил полностью приостановить свою деятельность в Российской Федерации из-за ситуации вокруг Украины.
«Мы решили приостановить всю коммерческую активность в России, в том числе мы закрываем все наши магазины и торговые точки наших брендов, а также поставки для любого из наших ретейлеров в России», - говорится в пресс релизе компании, опубликованном 7 марта.
Всем сотрудникам, работающим в России, будет предоставлена компенсация и оказана поддержка, пишет ТАСС.
Компания, кроме производства продукции под своим основным именем, владеет порядка 30 брендами по всему миру, в том числе MAC Cosmetics, Clinique, а также производит духи для модных домов DKNY и Tom Ford.