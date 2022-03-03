Французская парфюмерно-косметическая компания временно закроет магазины в России

Французская парфюмерно-косметическая компания L'Oreal заявляет, что временно закроет все свои точки продаж и онлайн-магазины в России.
L'Oreal также приостановит свои промышленные и коммерческие инвестиции в России, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство «Рейтер».
Компания отмечает, что решительно осуждает военную операцию России на Украине.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.