Путин подписал указ о применении специальных мер во внешнеэкономической деятельности

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности. Документ опубликован на официальном интернет-портал правовой информации 8 марта.
Фото: пресс-служба Кремля
Глава государства поручил правительству в двухдневный срок определить перечни государств, куда будет запрещен ввоз определенной продукции и сырья.
Кроме того, Владимир Путин поручил до 31 декабря обеспечить запрет на вывоз за пределы РФ продукции и сырья, перечень которых определит правительство страны. Запрет на вывоз и ввоз в РФ не коснется продукции и сырья, перевозимых гражданами для личных нужд.