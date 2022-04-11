Директор завода «Евро-Керамика» заявил о наличии более 200 вакансий

На предприятии «Евро-Керамика» в Печорском районе на сегодняшний день есть 200-300 вакансий. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил генеральный директор завода Владимир Панченко.
Он отметил, что секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский уже давно обращается внимание на то, что сегодня в России имеется большой дефицит рабочих специальностей. «Я с ним полностью согласен. Такая проблема есть. ее нужно решать. Система профессиональных технических училищ была полностью разрушена», - высказался гендиректор завода.