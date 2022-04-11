Экономика

Директор завода «Евро-Керамика» заявил о наличии более 200 вакансий

На предприятии «Евро-Керамика» в Печорском районе на сегодняшний день есть 200-300 вакансий. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил генеральный директор завода Владимир Панченко.

«Предприятие работает, трудятся на нем порядка 900 человек, на сегодняшний день есть дефицит кадров. Свободных вакансий - где-то 200-300. Поэтому на сегодняшний день есть потребность в сотрудниках, сотрудниках рабочего звена — это слесари, киповцы, обжигальщики, прессовщики», - рассказал Владимир Панченко.

Он отметил, что секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский уже давно обращается внимание на то, что сегодня в России имеется большой дефицит рабочих специальностей. «Я с ним полностью согласен. Такая проблема есть. ее нужно решать. Система профессиональных технических училищ была полностью разрушена», - высказался гендиректор завода.