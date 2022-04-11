Экономика

Уровень безработицы в Псковской области вышел на «доковидный» уровень

Уровень безработицы в Псковской области вышел на «доковидный» уровень. Об этом сообщила и. о. председателя регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова в прямом эфире, организованном центром управления регионом, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она отметила, что, несмотря на опасения жителей, ситуация пока что не ухудшается. «Все службы занятости перестраиваются на превентивную работу. Однако массовых увольнений сейчас нет», - отметила она.

По словам Алены Труновой, уровень общей безработицы в Псковской области сейчас составляет 3,9%. В «коронавирусные» годы он держался на уровне 6,6%. Регистрируемый уровень безработицы в регионе - 0,6% при общероссийском в 0,9%.