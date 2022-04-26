Инфляция в России в 2022 году превысит 20% - Кудрин

Россия в ближайшие 1,5-2 года будет жить в очень сложной ситуации, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в рамках президиума Совета законодателей.
По предварительным оценкам Минэкономразвития, спад ВВП РФ в 2022 году составит 8,8%, а по более консервативному сценарию — 12,4%.
Инфляция в текущем году, согласно базовому прогнозу, составит 20,7%, а в следующем году превысит 6%, отметил глава Счетной палаты.
Промышленное производство в России в 2022 году также может сократиться на 7-9%, однако все может измениться, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Кудрин добавил, что на стабилизацию ситуации в экономике в текущем году потребуется более 4 триллионов рублей из федерального бюджета. Кроме того, будут потрачены все полученные в этом году доходы бюджета от нефтегазового сектора в размере 6,3 триллиона рублей.