Экономика

Цены на валидол в Псковской области упали более чем на 6%

Цены на валидол в Псковской области в сентябре 2022 года по сравнению с августом понизились на 6,1%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Из лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на сульфацетамид – на 6,5%, эргоферон – на 4,9%, натрия хлорид – на 3,3%, витамин Д3 – на 3,2%, левомеколь, осельтамивир – на 2,9%. Наиболее подешевели нафазолин – на 6,6%, валидол – на 6,1%, синупрет – на 4,3%, глицин – на 3,1%, ибупрофен – на 3,0%.

Из наблюдаемых непродовольственных товаров первой необходимости более всего выросли цены на бумажные столовые салфетки – на 4,9%, дезинфицирующее средство для поверхностей – на 4,5%, хозяйственное мыло – на 2%, туалетную бумагу – на 1,5%. Наибольшее снижение цен наблюдалось на зубную пасту – на 3,8%, туалетное мыло, стиральный порошок – на 3,2%, детские подгузники – на 1,6%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожал медицинский электронный термометр – на 8%, электрические батарейки типа АА – на 4,9%, мужская кожаная куртка – на 4,4%, электрическая осветительная лампа, еврошифер – на 4%, телефонный аппарат – на 3,5%, женское демисезонное пальто из шерстяных или полушерстяных тканей, электропылесосы – на 3,1%.

Более всего подешевела санитарно-гигиеническая маска – на 10,5%, плиты ДСП и ОСБ – на 8,7%, туалетная вода – на 4,9%, миксеры, блендеры – на 2,7%.