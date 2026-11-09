Штрафы банков за ошибки при передаче данных ФНС выросли в 29 раз

Российские банки за январь–август 2026 года заплатили 553 млн рублей штрафов за ошибки и задержки при передаче сведений налоговой — в 29 раз больше, чем годом ранее, когда сумма составляла 19 миллионов. Это следует из данных ФНС. Еще 33 миллиона рублей кредитные организации отдали за нарушение решений о блокировке счетов — почти впятеро больше прошлогодних семи миллионов.

Кроме того, штрафы за неисполнение поручений о перечислении налогов выросли почти в шесть раз — с 3,2 миллиона до 19 миллионов рублей. Эксперты связывают такую динамику с усилением контроля ФНС, автоматизацией взыскания долгов и увеличением потока электронных поручений.

Справляться с нагрузкой банкам мешают технические сбои, перегрузка каналов связи и задержки обновления данных. Иногда клиент уже погасил долг, но налоговая еще не получила сведения об оплате. Это создает риск повторного списания средств или несвоевременного снятия ограничений.