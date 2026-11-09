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Штрафы банков за ошибки при передаче данных ФНС выросли в 29 раз

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Российские банки за январь–август 2026 года заплатили 553 млн рублей штрафов за ошибки и задержки при передаче сведений налоговой — в 29 раз больше, чем годом ранее, когда сумма составляла 19 миллионов. Это следует из данных ФНС. Еще 33 миллиона рублей кредитные организации отдали за нарушение решений о блокировке счетов — почти впятеро больше прошлогодних семи миллионов.

Кроме того, штрафы за неисполнение поручений о перечислении налогов выросли почти в шесть раз — с 3,2 миллиона до 19 миллионов рублей. Эксперты связывают такую динамику с усилением контроля ФНС, автоматизацией взыскания долгов и увеличением потока электронных поручений.

Справляться с нагрузкой банкам мешают технические сбои, перегрузка каналов связи и задержки обновления данных. Иногда клиент уже погасил долг, но налоговая еще не получила сведения об оплате. Это создает риск повторного списания средств или несвоевременного снятия ограничений.

Для бизнеса блокировка счета грозит срывом расчетов с поставщиками и задержкой зарплат, а для граждан — временной потерей доступа к деньгам. Если ограничения наложены ошибочно, эксперты советуют проверить задолженность в личном кабинете ФНС и обратиться в инспекцию с подтверждающими документами, пишут «Известия» .

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