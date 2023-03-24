Экономика

Более чем двукратный рост показывает сервис «SberPay оплата по QR» в Псковской области

Популярность сервиса «SberPay оплата по QR» растет как среди предпринимателей, так и среди обычных клиентов Сбербанка. За первые два месяца текущего года порядка 40 тысяч оплат товаров и услуг прошло по QR Сбера, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Сервис «SberPay оплата по QR» реализован на 5,5 тыс. терминалах торговых точек региона. Активный рост как количества торговых точек, принимающих оплату по QR, так и числа транзакций обусловлен легкостью проведения платежей. Для оплаты не нужны ни карта, ни наличные. Требуется только смартфон с установленным приложением «СберБанк Онлайн».

Оплатить покупки с помощью сервиса можно в один клик на экране смартфона. Клиент считывает QR-код, выведенный кассиром для покупателя на монитор кассы или терминала, а затем в приложении выбирает функцию «Оплата по QR-коду».

«Платежный сервис "SberPay оплата по QR" показывает стабильную динамику спроса. Только за первые два месяца года псковичи осуществили покупки по QR-коду на терминалах оплаты на общую сумму более 40 млн рублей. Это вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество транзакций с начала 2023 года увеличилось в 8 раз по отношению к началу 2022 года и составило 40 тысяч», - сказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Для физических лиц оплата по QR Сбера удобнее и надежнее, чем в случае перевода на карту продавца, т.к. исключает риск ошибки. Кроме того, при оплате по QR Сбера бонусы СберСпасибо начисляются так же, как и при оплате картой.

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«SberPay оплата по QR» позволяет проводить оплату любой картой: как дебетовой, так и кредитной.