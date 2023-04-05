Экономика

Александр Котов поблагодарил региональное отделение РСПП за усилия в работе

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поблагодарил представителей Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области за прилагаемые усилия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Здесь прозвучала такая истина: работа бизнеса и промышленности — это основа экономики региона. Успешно работающая экономика позволяет эффективно наполнять доходы нашего регионального бюджета и решать задачи, которые стоят перед органами власти. Как представители власти, мы заинтересованы, чтобы ваше предприятие работало эффективно, потому что это дает возврат в виде налоговых отчислений», - сказал Александр Котов на съезде регионального отделения РСПП 7 апреля.

Председатель областного Собрания акцентировал внимание на том, что представители промышленности и предприниматели могут объединить усилия.

«У нас есть возможности транслировать инициативы в правительство. Псковское областное Собрание депутатов тоже может выступить с инициативой и заручиться поддержкой регионов Северо-Запада. Важно эти предложения сформулировать грамотно, чтобы было понятно, какой эффект это даст для предприятий и для региона», - продолжил он.

По мнению Александра Котова, всегда нужно искать здоровый компромисс при работе с бизнесом, когда те или иные действия позволяют и предприятию работать, развиваться, и сохранить поступление налоговых платежей.

«Спасибо за ваши усилия, для нас это важно. Со своей стороны готов на законодательном региональном уровне или федеральном, если потребуется участие от нас, оказывать помощь и поддержку вашим предложениям», - заключил он.