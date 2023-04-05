Александр Котов поблагодарил региональное отделение РСПП за усилия в работе

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поблагодарил представителей Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области за прилагаемые усилия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Председатель областного Собрания акцентировал внимание на том, что представители промышленности и предприниматели могут объединить усилия.
«У нас есть возможности транслировать инициативы в правительство. Псковское областное Собрание депутатов тоже может выступить с инициативой и заручиться поддержкой регионов Северо-Запада. Важно эти предложения сформулировать грамотно, чтобы было понятно, какой эффект это даст для предприятий и для региона», - продолжил он.
По мнению Александра Котова, всегда нужно искать здоровый компромисс при работе с бизнесом, когда те или иные действия позволяют и предприятию работать, развиваться, и сохранить поступление налоговых платежей.
«Спасибо за ваши усилия, для нас это важно. Со своей стороны готов на законодательном региональном уровне или федеральном, если потребуется участие от нас, оказывать помощь и поддержку вашим предложениям», - заключил он.