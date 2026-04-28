Татьяна Кириленок: Все предприятия борются за кадры

Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошел 17 апреля в 25 точках по всей области. Об итогах данного мероприятия рассказала член Общественной палаты Псковской области, председатель совета регионального отделения Всероссийской общественной организации «Женщины бизнеса», общественный помощник губернатора Псковской области, управляющий группы компаний «Мега Холод» Татьяна Кириленок в эфире радио «ПЛН FM».

«Это не первый наш опыт участия в ярмарке, все предприятия борются за кадры. Если вы заметили, то по статистике вакансий в два раза больше, чем соискателей, и мы, как работодатели, это чувствуем», - отмечает Татьяна Кириленок.

Важной темой обсуждения стала причина «кадрового голода»: «Сегодня рынок имеет немного другой запрос, нежели несколько лет назад, даже в отношении таких рабочих специальностей, как электромонтеры, наладчики оборудования и так далее. Они должны быть более подготовленными, нам не хватает не слесаря, наладчика или электрика, возрастного мужчины, который получил образование достаточно давно. Сейчас многие предприятия производят автоматизацию, и этих рабочих мы тоже ждем уже с повышенной степенью умений в части автоматизации. Потому что раньше наладчики оборудования - это фактически механика, это работа с механическими приборами. Сейчас же в этих механических приборах очень много автоматики, поэтому есть своя специфика», - комментирует Татьяна Кириленок.

Управляющий группы компаний «Мега Холод» подвела итоги участия в региональном этапе всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»: «Мы выступали как группа компаний, у нас там пять юридических лиц с разной спецификой и деятельностью, и в общей сложности мы заявляли более 30 вакансий рабочих специальностей и восемь офисных или управленческих. Участие в ярмарке - это возможность контактировать с большим количеством участников за короткое время, другие платформы для поиска работников не дают таких возможностей, потому что потом надо тратить время на обратную связь по отклику на вакансию, а по статистике у нас очень большой процент недозвонов».

Напомним, проект «Кадры решают все» реализуется при поддержке правительства Псковской области.