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Экономика

Почти 50% от произведенного в СЗФО сыра в 2023 году изготовили в Псковской области

27.04.2023 16:02|ПсковКомментариев: 0

1857 тонн сыров произвели Псковской области в первом квартале 2023 года. Это составило почти половину (47,6%) от произведенных регионами Северо-Западного федерального округа сыров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

За 2022 год в области произведено 7844 тонны сыра. В расчете на душу населения области это составило 13,2 кг сыров. По России этот показатель оказался равен 4,6 кг, а по Северо-Западному федеральному округу – 1,2 кг.

В мире насчитывается более 2000 наименований сыров, и их количество продолжает расти, добавили в Псковстате.

Теги: #регион60 #Псковстат #сыр
Источник: Псковская Лента Новостей
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