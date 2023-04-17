Экономика

Почти 50% от произведенного в СЗФО сыра в 2023 году изготовили в Псковской области

1857 тонн сыров произвели Псковской области в первом квартале 2023 года. Это составило почти половину (47,6%) от произведенных регионами Северо-Западного федерального округа сыров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

За 2022 год в области произведено 7844 тонны сыра. В расчете на душу населения области это составило 13,2 кг сыров. По России этот показатель оказался равен 4,6 кг, а по Северо-Западному федеральному округу – 1,2 кг.

В мире насчитывается более 2000 наименований сыров, и их количество продолжает расти, добавили в Псковстате.