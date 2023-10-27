Экономика

В Псковской области отмечен рост производства в машиностроении

Предприятия машиностроения на Северо-Западе России наращивали выпуск в ответ на расширение внутреннего спроса. При этом темпы роста объема производства были выше, чем в целом по стране. Об этом говорится в новом выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» Банка России, который содержит анализ текущей экономической ситуации в субъектах РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ЦБ.

«Завод в Псковской области освоил выпуск тяговых двигателей для электропоездов, которые ранее приобретались за границей. Согласно данным опросов, машиностроительные предприятия макрорегиона ожидают увеличения производства продукции в ближайшие месяцы. Вместе с этим в отрасли отмечается дефицит сотрудников», – сообщил управляющий региональным отделением Банка России Сергей Иванов.

В то же время, как отмечается в докладе, ценовые ожидания предприятий повысились. В основном это связано с удорожанием сырья и комплектующих.

При подготовке доклада «Региональная экономика» используется широкий спектр экономической информации, в том числе данные опросов более 14 тысяч предприятий, мнения экспертов, представителей бизнеса, аналитиков и отраслевых объединений. Эту информацию Банк России учитывает в том числе при принятии решения по ключевой ставке. В октябре в опросе приняли участие более 150 предприятий Псковской области.