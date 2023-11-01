Экономика

Псковские бизнесмены привлекли под зонтичные поручительства почти полмиллиарда рублей

Предприниматели Псковской области в 2023 году привлекли под зонтичные поручительства порядка 0,5 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

По России малый и средний бизнес привлек под зонтичные поручительства кредитное финансирование более чем на 181,6 млрд рублей. Такие данные за девять месяцев 2023 года привела Корпорация МСП. Предприниматели за счет правительственного инструмента господдержки получили на 4% больше финансовой поддержки, чем за аналогичный период прошлого года.

«Механизм зонтичных поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным. Например, в случаях, когда у заемщиков нет собственного залога для банка. Причем они получают возможность получить средства на приемлемых для них условиях. Покрывая до 50% суммы кредита, зонтичные поручительства упрощают для предпринимателей предоставление залога. При этом они ничего не стоят бизнесу (комиссию платит кредитная организация) и оформляются в одном окне вместе с кредитом», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По абсолютным показателям финансовой поддержки МСП за три квартала в число лучших субъектов РФ вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В этих регионах бизнес привлек под зонтичные поручительства 40,1 млрд, 14,3 млрд и 13,3 млрд рублей соответственно.

В Псковской области предприниматели с января по сентябрь привлекли под зонтичные поручительства более 489 млн рублей.

За девять месяцев наибольший прирост финансовой поддержки МСП отмечен в сфере гостиниц и общепита. Увеличившись 1,8 раза, по итогам сентября общая сумма поддержки под зонтичные поручительства составила здесь 4,9 млрд рублей. В сфере услуг за три квартала отмечен 1,5-кратный прирост, до общей отметки 1,4 млрд рублей.

Среди банков по объему выдачи кредитов под зонтичные поручительства лидирует Альфа-Банк (59 млрд рублей кредитов), на втором месте Сбер (52 млрд рублей), на третьем — ВТБ Банк (25 млрд рублей).

В правительстве напомнили, что механизм зонтичных поручительств был запущен по поручению президента РФ и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.