Александр Борисов: В отношении Псковской области и еще 9 субъектов будут приняты специальные бюджетные решения

В отношении Псковской области и еще 9 субъектов России, которые имеют низкую бюджетную обеспеченность, будут приняты специальные решения. Об этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов сказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что второе чтение законопроекта о бюджете страны на 2024 год назначено на следующую неделю, и тогда появятся более конкретные цифры.