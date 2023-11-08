Экономика

Александр Борисов: В отношении Псковской области и еще 9 субъектов будут приняты специальные бюджетные решения

В отношении Псковской области и еще 9 субъектов России, которые имеют низкую бюджетную обеспеченность, будут приняты специальные решения. Об этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов сказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Во-первых, вне всякого сомнения, в федеральном бюджете будет предусмотрено выполнение всех социальных обязательств, а также - Народной программы. По поводу Псковской области, я не хотел бы забегать вперед, потому что обсуждения еще ведутся, и я не готов назвать точные цифры, но в отношении нашей области и еще 9 субъектов России, которые имеют низкую бюджетную обеспеченность, будут приняты специальные решения. Сейчас мы работаем над поправками», – сказал Александр Борисов.

Он уточнил, что второе чтение законопроекта о бюджете страны на 2024 год назначено на следующую неделю, и тогда появятся более конкретные цифры.