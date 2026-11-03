Почему работающий пенсионер остаётся в минусе, не увольняясь, ответил эксперт

Многие пенсионеры годами отказываются от официальной подработки, опасаясь лишиться своих выплат, хотя закон вовсе не запрещает им работать. Что на самом деле происходит с пенсией при трудоустройстве — и в каких случаях осторожность действительно оправдана, ответил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

Многие пожилые люди до сих пор боятся официально устраиваться на работу после выхода на пенсию. Им кажется, что пенсию урежут или вовсе перестанут платить. Это не так. Закон не запрещает пенсионеру работать по трудовому договору, открыть ИП или стать самозанятым, и страховая пенсия при этом сохраняется полностью. Яков Якубович отметил, что ограничения касаются только отдельных выплат. Например, социальную доплату до прожиточного минимума получают только неработающие пенсионеры: устроился на работу, и доплату снимут. А пенсию за выслугу лет бывшим федеральным госслужащим приостанавливают, если человек снова возвращается на госслужбу.

По словам эксперта, главная обида работающих пенсионеров долгие годы была связана с индексацией. С 2016 по 2024 год им страховую пенсию не индексировали вообще. Человек получал ту сумму, которая была у него, когда он работал, а инфляция её постепенно съедала. С 1 января 2025 года индексацию вернули, и теперь работающие пенсионеры получают её вместе со всеми. В 2026 году страховые пенсии выросли с 1 января на 7,6%, и для работающих, и для неработающих.

Но тут есть деталь, которую многие упускают. Индексация считается от той суммы, которую человек получает сейчас. А в ней не учтены все индексации, пропущенные с 2016 по 2024 год. Поэтому у работающего пенсионера, который вышел на пенсию, скажем, в 2015 году, выплата до сих пор заметно меньше, чем у неработающего ровесника с таким же стажем. Вернуть пропущенное, не увольняясь, пока нельзя.

«После увольнения всё пересчитывают. Соцфонд сам, без заявления, узнаёт об увольнении из отчётности работодателя и пересчитывает пенсию с учётом всех пропущенных индексаций. Новый размер положен с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Фактически деньги приходят с небольшой задержкой, но сразу с доплатой за прошедшие месяцы. Поэтому некоторые пенсионеры поступают так: увольняются, получают перерасчёт, а через пару месяцев снова выходят на работу. Пересчитанная пенсия после этого уже не уменьшится. Но прежде чем так делать, стоит всё посчитать и обязательно договориться с работодателем, чтобы не потерять место».

Как поясняет эксперт, есть у работающих пенсионеров и свой небольшой бонус. Каждый год с 1 августа Соцфонд без заявления добавляет к пенсии баллы за страховые взносы, которые работодатель заплатил в прошлом году. Правда, не больше трёх баллов. В 2026 году балл стоит 156,76 рубля, значит, максимальная прибавка составила 470,28 рубля. Сколько добавят конкретному человеку, зависит от его официальной зарплаты. При зарплате на уровне МРОТ прибавка получится совсем скромной.

Кроме того, есть несколько категорий, у которых всё устроено по-другому. Военные пенсионеры получают пенсию по линии Минобороны и силовых ведомств, и она индексируется вместе с денежным довольствием. В 2026 году это плюс 4% с 1 октября, и работа на гражданке на это никак не влияет. Более того, если за такого человека платят взносы на новой работе, он может заработать ещё и гражданскую страховую пенсию. Получатели социальных пенсий живут по своему графику: их индексируют с 1 апреля, в этом году на 6,8%. Но если они работают, доплату до прожиточного минимума им не платят, пишет RuNews24.ru.

«Отдельно скажу про самозанятых пенсионеров, потому что об этом мало кто знает. Если человек платит только налог на профессиональный доход и не делает добровольных пенсионных взносов, для Соцфонда он считается неработающим и получает пенсию со всеми индексациями. А вот индивидуальный предприниматель, наоборот, считается работающим. Так что пенсионеру, который хочет подрабатывать репетитором или мастером, самозанятость может оказаться выгоднее во всех смыслах».