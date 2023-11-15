Экономика

Причины подорожания яиц назвали в Росптицесоюзе

Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба проверят обоснованность роста цен на яйца. Соответствующее поручение ведомствам дали в этот вторник, 14 ноября, на еженедельном совещании по ценам на социально значимые товары в Правительстве России. Как рассказали в Российском птицеводческом союзе, яйца подорожали из-за сезонности и повышенного спроса.

По данным Росстата, яйца в этом году вошли в пятерку самых стремительно дорожающих товаров. В октябре их стоимость подскочила сразу на 13% по сравнению с сентябрем, а с начала года подпрыгнула на 18,6%. На северо-западе один десяток сейчас стоит в среднем 90 рублей, а на Дальнем Востоке цена может доходить и до 190, пишет «Парламентская газета».

В Российском птицеводческом союзе факт повышения цен признали. По словам генерального директора объединения Галины Бобылевой, виной всему — наложение двух факторов, регулярного и непредсказуемого.

«С учетом того, что сегодня растут в цене другие виды продукции, яйцо и курица становятся, по сути, одним из немногих источников животного белка, который населению доступен на постоянной основе, — подчеркнула Галина Бобылева. — Спрос на них растет — а если растет спрос, растут и цены».

Второй момент — текущее подорожание, отметила Бобылева, которое является сезонным. Каждый год после Пасхи торговые сети немного опускают цены — а потом, в конце лета — начале осени начинают их понемногу взвинчивать.

При этом наиболее существенно и болезненно для потребителя, отметила Галина Бобылева, стоимость яйца меняется как раз в момент отправки в торговые сети. Так, согласно данным Росстата, в сентябре 2023 года отпускная цена на этот продукт составляла в среднем 60 рублей и 78 копеек. А на прилавки они уже ложились по средней стоимости в 85 рублей и 68 копеек. Даже с учетом неизбежных расходов на логистику и складское хранение наценка все равно получается серьезной.

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В Госдуме, впрочем, посоветовали всю вину на супер- и гипермаркеты не сваливать. По словам первого заместителя председателя аграрного комитета Олега Нилова, ценники утяжеляют еще два существенных фактора: курс доллара и стоимость электроэнергии.

«У нас аграрии электричество получают по самым высоким ценам, — подчеркнул депутат. — Выше, чем строители, чем ведомственные учреждения, торгово-развлекательные центры и так далее. Я всегда привожу простой пример: в Ленинградской области в городе Сосновый Бор есть своя атомная станция, где себестоимость электричества — рубль за киловатт-час. А все окрестные хозяйства, все птицефабрики, молокозаводы и прочие ее получают по цене в двенадцать рублей за киловатт-час! В результате стоимость энергии для аграрных предприятий может составлять до 30% от всех расходов. Вот куда нужно смотреть Антимонопольной службе».

Сказались на стоимости яиц и скачки валюты — как отметил Олег Нилов, в нашем аграрном комплексе за доллары до сих пор покупается очень многое: от лекарств и кормов для животных до деталей сельскохозяйственных машин и заводских комплексов. Ну и вишенкой на торте стало повышение Центробанком ключевой ставки, из-за которой логично и ожидаемо подорожали кредиты.

А вот что с этим делать — вопрос пока открытый. Ясно лишь одно — при сохранении текущей ситуации надежды на то, что цены вдруг отскочат, нет практически никакой.