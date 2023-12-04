Экономика

Сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности смогли менее 80% псковичей

Количество участников онлайн-зачета по финансовой грамотности в Псковской области в 2023 году выросло почти в 2,5 раза и составило более восьми тысяч человек. Успешно сдали личный зачет с одной или нескольких попыток 79% псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России.

«За все годы проведения зачета – это максимальный показатель, который говорит о том, что интерес жителей региона к вопросам финансовой культуры растет», – отметил управляющий отделением Псков Банка России Сергей Иванов.

Уже несколько лет проходить тестирование на финансовую грамотность можно семьями, в этом году в Псковской области более 300 семей успешно сдали командный семейный зачет.

По всей России в VI Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности приняли участие 1,9 миллиона человек. С заданиями личного зачета справились почти 80% участников, лучшие результаты – у жителей Рязанской и Нижегородской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Севастополя и Орловской области. Было сформировано более 80 тысяч семейных команд. Самыми финансово грамотными оказались семьи из Республики Бурятия, Рязанской области, Чукотского автономного округа, Курганской области и Республики Калмыкия.

Взрослым россиянам было легче всего ответить на вопросы о финансовом мошенничестве и погашении кредитов, сложнее всего — о налогообложении при продаже недвижимости и проблемах при назначении страховой пенсии по старости. Для школьников средних и старших классов самыми простыми оказались вопросы по защите данных банковских карт, а самыми трудными – об инвестировании, защите персональных данных в приложениях и проблемах, связанных с оформлением страхового полиса.

Результаты тестирования помогают Банку России понять, продвижению каких тем финансовой грамотности и в каких регионах надо уделить больше внимания, добавили в отделении.