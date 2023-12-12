Алексей Севастьянов: Бюджет региона на 2024 год внушает оптимизм

Первое чтение законопроекта о бюджете Псковской области на 2024 год прошло спокойно. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Алексей Севастьянов напомнил, что в течение года депутаты неоднократно возвращались к внесению поправок в бюджет в сторону его увеличения.
«На мой взгляд, довольно спокойно прошло первое чтение. Я весьма оптимистично настроен», – заключил он.