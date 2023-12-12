Экономика

Алексей Севастьянов: Бюджет региона на 2024 год внушает оптимизм

Первое чтение законопроекта о бюджете Псковской области на 2024 год прошло спокойно. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Контрольные цифры бюджета внушают оптимизм. Достаточно сказать, для сравнения, что в 2023 году мы в первом чтении говорили о 47 миллиардах, а потом пришли к цифре далеко за 50. Сегодня цифры, с которых мы начинаем, - это 52 миллиарда. Я уверен, что ко второму чтению цифра изменится и будет увеличена», – сказал депутат.

Алексей Севастьянов напомнил, что в течение года депутаты неоднократно возвращались к внесению поправок в бюджет в сторону его увеличения.

«На мой взгляд, довольно спокойно прошло первое чтение. Я весьма оптимистично настроен», – заключил он.