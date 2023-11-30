Экономика

Законопроект о бюджете Псковской области на 2024 год принят в первом чтении

Депутаты Псковского областного Собрания приняли в первом чтении законопроект «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Об этом с сессии регионального парламента 30 ноября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Основные параметры главного финансового документа региона следующие: доходы консолидированного бюджета области на 2024 год составляют 59 млрд 376,3 млн рублей, в том числе доходы областного бюджета – 52 млрд 474,3 млн рублей, доходы бюджетов муниципальных образований без учёта межбюджетных трансфертов 6 млрд 902 млн рублей; расходы областного бюджета в 2024 году пока определены в сумме 55 млрд 553,5 млн рублей, при этом консолидированные расходы составят 62 млрд 455,4 млн рублей.

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Законопроект поддержали 22 депутата, проголосовали против трое, воздержался один.