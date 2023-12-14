Экономика

Обручальные золотые кольца в Псковской области подорожали на 6,6%

Обручальные золотые кольца в Псковской области в ноябре подорожали на 6,6%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Фото: pixabay.com

Среди товаров первой необходимости максимальный рост цен отмечен на зубную пасту – на 7,8%, сухие корма для домашних животных – на 3,7%, пеленки для новорожденных – на 2,5%, спички – на 2,2%. Ниже стали цены на стиральный порошок – на 4,5%, детские бумажные подгузники – на 3,4%, зубные щетки – на 2,1%.

Выросли цены на такие непродовольственные товары, как обручальное золотое кольцо – на 6,6%, легковые отечественные автомобили – на 5,4%, ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна – на 4,7%, отечественную вату – на 4,5%, домашнюю обувь с текстильным верхом для детей, электронные медицинские термометры – на 4,2%, флеш-накопители USB – 4%.

В то же время более всего подешевели телевизоры – на 5,9%, дезодоранты – на 4,7%, стационарные телефонные аппараты – на 4,5%, тушь для ресниц – на 4,2%, туалетная вода – на 4,1%.

В целом цены в Псковской области в ноябре 2023 года выросли на 0,8% (по России в целом – на 1,1%). В наибольшей степени выросли цены на продовольственные товары – на 1,4%, цены на непродовольственные товары – на 0,5 %. Стоимость услуг выросла на 0,1%.