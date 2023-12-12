Экономика

Цены на ювелирные украшения в России увеличились на 30% за год

Цены на ювелирные украшения в России в декабре 2023 года выросли на 30% по сравнению с тем же периодом 2022 года, рассказали в ювелирной сети «585*Золотой».

«На декабрь 2023 года в среднем по рынку цена на изделия выросла на 30% по сравнению с 2022 годом», - говорится в исследовании компании.

Там добавили, что стоимость одного грамма золота поднялась на 16% за тот же период, а средняя цена на украшения из этого металла - на 18%, хотя на отдельные товарные категории рост составил и 26% по отношению к показателям предыдущего года. По словам аналитиков, до скачка цен на золото в сентябре динамика цены за грамм в 2023 году по сети составляла 5%, а рост среднего чека на золотые изделия - 8,7%, пишет РИА Новости.

Отмечается, что цены на ювелирные изделия из золота будут расти и в 2024 году, так как в продажу поступят украшения из сырья, закупленного на пиковых значениях биржи осенью 2023 года.

Также сообщается, что в 2023 году более 80% покупок совершается через мобильное приложение, при этом клиенты чаще покупают украшения дорогого сегмента оффлайн.

Специалисты рассказали, что в целом в 2024 году более привлекательными для покупки станут украшения с натуральными драгоценными и полудрагоценными камнями, их стоимость выросла на 4-8%. Также востребованными украшениями останутся обручальные кольца из золота, «спрос на которые не зависит от колебаний курса и от трендов»