Экономика

Каждый десятый производитель яиц и птицы закрылся в России за 3 года

Число организаций - производителей яиц и птицы в РФ сократилось за последние три года на 11,8%. На это могли повлиять сбои в поставках кормов, эмбрионов, препаратов, оборудования для выращивания птицы, следует из результатов исследования проекта «Контур. Фокус», которые имеются в распоряжении ТАСС.

«За рассматриваемый период общее количество организаций в отрасли уменьшилось на 11,8%. Для сравнения - в январе 2021 года в этой сфере работали 5,65 тыс. компаний, а в декабре 2023-го - только около 4,9 тыс.» - говорится в исследовании.

Авторы предполагают, что такая ситуация сложилась из-за закрытий организаций, вид экономической деятельности которых был указан как «Разведение сельскохозяйственной птицы» (занимает большую часть рынка) - за три года убыль этого сегмента составила почти 15%. В то же время другие направления этого бизнеса даже показали рост. Направление «Выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо» выросло на 5,7%. «Производство яиц и сельскохозяйственной птицы» тоже выросло почти на 23%. Лучший прирост, около 73%, показали компании, относящиеся к категории «Разведение племенной сельскохозяйственной птицы».

«"ОКВЭД "Разведение сельскохозяйственной птицы" является универсальным и по сути включает в себя все остальные. Поэтому, несмотря на определенный рост компаний в узкоспециализированных направлениях, ориентироваться надо именно на самый распространенный ОКВЭД. Именно он отражает общую тенденцию и объясняет падение производства и общее снижение [числа] организаций в отрасли на 11,8%», - приводятся в исследовании слова эксперта «Контур. Фокуса» Антона Яковлева.

По его словам, большое влияние на отрасль оказали санкции - возникли сбои в поставках качественных кормов, эмбрионов, препаратов, оборудования для выращивания птицы. Импортозамещение в связанных отраслях не происходит стремительно, что негативно сказывается и на производстве кур и яиц.

Что касается регистраций и ликвидаций, то за рассматриваемый период на рынок пришли 1 995 новых компаний, а закрылись 2 784. Пик открытий пришелся на март 2021 года - зафиксировано 115 регистраций, пик закрытий - на январь 2021 года, когда закрылись 209 компаний.

Больше всего компаний, занятых в бизнесе на птице и яйцах, работает в Татарстане, где их 306. На втором месте - Краснодарский край с 269 компаниями, на третьем - Башкирия с 245 организациями такого профиля. Четвертую строку занимает Дагестан со 190 компаниями, пятую - Ростовская область, где их 167. Во всей пятерке лидеров за рассматриваемые три года количество компаний уменьшилось. Заметнее всего - в Башкирии, где закрылись 33 такие организации, а также в Ростовской области, где ликвидировались 42 компании.

Авторы исследования также выдели несколько регионов, где производством птицы и яиц занимаются единичные компании. Такая картина в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе. В Херсонской области работают две такие компании, в Туве - четыре. И пятую строчку с самым маленьким производством птицы и яиц занимает ЯНАО, где работает семь компаний такого профиля.

«В топе регионов по производству кур и яиц, что вполне закономерно, самые развитые мусульманские регионы - Татарстан, Башкортостан, Дагестан, а также Краснодар, где хорошо развито разведение перепелов и производство перепелиных яиц. На последних местах оказались регионы Севера и Дальнего Востока, где климатические условия не позволяют активно развивать разведение птицы и производство яиц. Однако эти регионы компенсируют "пробелы" другими ресурсами: рыбной ловлей, промышленностью, мясомолочным производством, а также добычей ископаемых», - пояснил Яковлев.