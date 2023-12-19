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Экономика

Бюджет города на 2024 год приняли в Великих Луках

21.12.2023 10:39|ПсковКомментариев: 0

Бюджет города Великие Луки на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов приняли во втором, окончательном чтении 21 декабря в ходе 14-й сессии Великолукской городской Думы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме. 

Фото: Великолукская городская Дума

Великолукская городская Дума утвердила основные характеристики основного финансового документа на будущий год. В гордуме рассказали, что бюджет-2024 сохранит социальную направленность. Он сформирован на основе муниципальных программ.

Традиционно в бюджете предусмотрены средства на обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы образования, культуры и спорта, улучшение их материально-технической базы с целью повышения качества предоставляемых жителям услуг.

В проект бюджета заложены значительные средства на ремонт дворов, тротуаров, дорог. Город продолжит участие в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Продолжатся и мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с участием средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.

Также в бюджете на будущий год запланированы средства на реализацию инициативных проектов. Об этом сообщила начальник финансового управления Наталья Дмитриева, отвечая на вопрос заместителя главы города Великие Луки Николая Андросовича. Выступая, он также отметил, что бюджет действительно имеет социальную направленность, и предложил поддержать коллегам предлагаемый финансовый документ.

Его поддержал депутат Дмитрий Белюков. Он подчеркнул открытость бюджетного планирования. Бюджет прошел публичные слушания, был опубликован в СМИ.

В свою очередь депутат Евгений Шумайлов отметил: «Бюджет был одобрен великолучанами. Бюджет сохраняет свою направленность. Более 60% будет направлено на социальную сферу».

В гордуме добавили, что бюджет будущего года стал ещё более адресным, направленным на решение конкретных вопросов жителей города.

Теги: #великие луки #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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