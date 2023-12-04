Экономика

Публичные слушания по проекту бюджета на 2024 год прошли в Великих Луках

Публичные слушания по проекту бюджета Великих Лук на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов состоялись в городе 5 декабря. Участие в слушаниях приняли 83 человека. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

Николай Козловский отметил, что проект бюджета составлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, прогнозом социально-экономического развития и основными направлениями бюджетной и налоговой политики города.

Большая часть расходов пойдёт на социальные отрасли: образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику. Также значительный объем средств запланирован и на расходы городского хозяйства, рассказал глава Великих Лук.

«По окончании доклада участники публичных слушаний смогли задать свои вопросы по проекту городского бюджета. В итоге все присутствующие единогласно поддержали предложенный проект бюджета», - заключил Николай Козловский.

Напомним, проект бюджета города Великие Луки на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов приняли в первом чтении на сессии городской Думы 1 декабря.