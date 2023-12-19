Экономика

Минфин внес в правительство перечень компаний для возможной приватизации

Минфин РФ внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации, инициативу еще предстоит обсудить, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, предложили сократить долю участия, не теряя контрольный пакет. Это могут быть десятки-сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве, мы еще должны обсудить», - сказал Силуанов.

«Компаний около 30, крупных компаний, (в части - ред.) которых можно было бы подумать о снижении доли государства», - приводит слова Силуанова РИА Новости.