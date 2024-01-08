Экономика

Большинство российских компаний намерены повысить оклады сотрудникам — опрос

Большинство российских компаний (63%) намерены повысить оклады сотрудникам в 2024 году, чаще остальных к этому готовы представители крупного бизнеса (71%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Работодатели из сфер машиностроения и оборудования (78%), добычи и переработки ископаемых (70%) и строительства (66%) в большей степени собираются повышать заработную плату. В то же время чуть больше половины ИТ-компаний (53%) планируют повысить оклады.

Кроме того, почти 3 из 4 компаний запланировали повышения затрат на персонал в 2024 году (в сумму затрат, как правило входят средства на обучение персонала, страхование жизни, оплата больничных и др.). Примечательно, что 80% бизнесов с численностью сотрудников от 501 до 1000 человек готовы к этому. Подавляющее большинство представителей гостиничного и ресторанного бизнеса (94%) ожидают увеличение затрат на персонал в 2024. Следом идут работодатели из ритейла (86%), машиностроения (76%) и FMCG (73%).

Основная часть компаний (62%) в 2024 году будут увеличивать численность персонала, особенно представители малого (63%) и среднего бизнеса (64%)

В разрезе отраслей: 84% компаний из сферы машиностроения ожидают увеличения штата сотрудников. Также планируют нанимать новый персонал компании из ИТ (69%), строительства (66%), финансов (64%) и услуг для бизнеса и населения (59%).

Несмотря на планы по приему новых сотрудников, большинство (64%) респондентов абсолютно согласны с утверждением, что дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024 году. Наибольшая доля согласных с этим утверждением среди представителей сфер строительства, гостиничного бизнеса и розничной торговли.

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Кроме того, компании поделились оценками своего положения на рынке в 2024 году. Больше трети (38%) строят оптимистичные прогнозы. Это лучший показатель за последние три года. Так, в 2021 и 2022 годах лишь каждая десятая компания была настроена позитивно. Чаще остальных оптимистичный прогнозы строят представители малого бизнеса (46%) и корпорации (40%).

В топ-5 компаний по отраслям, позитивно настроенных на 2024 год, вошли представители финансовой сферы (47%), машиностроения (38%), услуг для бизнеса и населения (34%), строительства (27%) и FMCG (25%). Среди ИТ-компаний лишь каждый пятый представитель (23%) оценивает позитивно свое положение в новом году.

Опрос проводился среди 529 российских компаний (в том числе, представленных на Северо-Западе страны).