Экономика

Титов назвал повсеместный дефицит кадров основным вызовом для российского бизнеса

Стоящие перед российским бизнесом вызовы постоянно меняются, сегодня на первое место вышла проблема дефицита кадров, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Что касается вызовов, с которыми наши деловые люди сталкиваются, то они постоянно меняются. Если в начале года это были проблемы, связанные с логистикой, с оплатами, с расчетами, с допусками к финансовым ресурсам, то сейчас на первое место вышли проблемы трудовых ресурсов», - приводит слова Титова РИА Новости.

«Поскольку экономика России начала расти – в стране возник резкий дефицит кадров, плюс промышленный рост совпал с демографической ямой, о которой нас давно предупреждали», - добавил он.

Причем дефицит этот, по его словам, ощущается «практически во всех отраслях, по данным опроса Института экономики роста имени П. А. Столыпина, в сентябре прошлого года, например, дефицит кадров испытывали 54% компаний».

«Не хватает рабочего, производственного персонала, работников сферы обслуживания, продавцов, строителей. Рынку необходимы специалисты, производящие автомобили и другие транспортные средства, высококвалифицированные кадры в производстве электрического оборудования, а также компьютеров, электроники и оптических изделий, специалисты на производствах кокса и нефтепродуктов, табачных изделий и напитков», - подчеркнул Титов.