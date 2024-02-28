Экономика

10 ответов на вопросы о самозапрете кредитов

На днях президент подписал закон, вводящий процедуру самозпрета на кредитование. Однако некоторых кредитов он не коснется. Да и установить себе ограничение прямо сейчас не получится. Зачем все это нужно, сколько будет стоить и каким образом работать — важные подробности выяснила обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

1. Самозапрет кредитов — что это вообще такое?

Любой житель страны сможет сам себе установить запрет на взятие кредитов. При этом выбрать тип кредитора, то есть поставить запрет только для банков, только для микрофинансовых организаций, выдающих займы «до зарплаты» под невероятные проценты, или для всех сразу. Также можно предусмотреть вид обращения, скажем, попросить не выдавать себе кредит дистанционно, а только при личном обращении в офис. Следить за выполнением условий должны будут банки, так как в случае нарушения они окажутся пострадавшей стороной.

2. Каких кредитов это касается?

Пока что закон предусматривает самоограничения в сфере потребительских кредитов и не касается ипотеки, кредитов под залог автомобиля или займов на образование. Логика в том, что взять перечисленные кредиты достаточно сложно, требуется большой пакет документов и проверка их банком, поэтому случаи мошенничества можно почти полностью исключить.

3. Какая под этим правовая база?

Для введения самозапретов потребовалось изменить сразу два закона. Поправки в законы «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)» приняла Госдума, одобрил Совет Федерации, а 26 февраля подписал президент России Владимир Путин.

4. Что делать, если я поставлю себе самозапрет, а потом решу взять кредит?

Банки во время обработки кредитной заявки должны будут проверять, не стоит ли у клиента самозапрет. Если ответ положительный, кредит не выдадут. А если по ошибке банк выдаст деньги заемщику с самозапретом, то не сможет требовать у второй стороны исполнения условий договора — проще говоря, попрощается со своими деньгами.

5. То есть, поставив самозапрет я навсегда лишусь возможности пользоваться заемными деньгами?

Закон вводит процедуру не только установления запрета, но и снятия. Происходить все будет точно таким же образом — через личное заявление.

Эксперты советуют после снятия запрета и получения кредита поставить запрет вновь.

6. Сколько раз можно поставить и снять запрет?

Устанавливать и снимать запрет можно любое количество раз. То есть столько, сколько потребуется гражданину, чтобы соблюсти баланс между возможностью использовать кредитный финансовый инструмент и быть уверенным в своей финансовой безопасности.

7. Сколько это стоит?

Установление и снятие запрета — бесплатная госуслуга. Вне зависимости от количества обращений платить за нее не придется.

8. Зачем это нужно?

Законодательство менялось для защиты от мошенников.

Во-первых, от тех, что вынуждают жертву брать кредит и переводить его на «безопасный счет». Мошенники убеждают, что деньги, уже лежащие на личном счете, под угрозой, их нужно срочно спасать. Если жертва оказывается внушаемой, то следующим этапом становится убеждение взять кредит — и тоже его перевести. Или «майор полиции» просит жертву об участии в операции: взять кредит, чтобы правоохранители могли поймать за руку сотрудника банка. В обоих случаях деньги получают преступники, а облапошенный ими человек остается с кредитом, слишком поздно понимая, что произошло. Жертве с установленным самозапретом в случае попадания на крючок к мошенникам потребуется время для снятия ограничений, в течение которого либо мошенники потеряют интерес, либо жертва решит таковой не становиться.

Во-вторых, есть прецеденты, когда о взятом на свое имя кредите человек узнает после того, как начинается взыскание долга из-за неуплаты. То есть его персональными данными завладел кто-то посторонний и оформил на них кредит. Случаи нередкие, учитывая количество организаций, требующих паспортные данные, от салона сотовой связи до поставщика коммунальных услуг. Работают в таких учреждениях обычные люди со своими пороками и слабостями. Они могут как самостоятельно воспользоваться доступом к «золотому» массиву данных, так и продать его или допустить утечку по халатности.

Самозапрет кредитования сможет устранить опасность человеческого фактора.

9. Я готов поставить самозапрет, куда обращаться?

Пока никуда. Закон только принят, требуется время на принятие подзаконных актов, то есть на разработку процедуры в конкретных шагах: кто чего делает и что после этого происходит. Когда система заработает, поставить и снять запрет можно будет двумя способами. Первый электронный, через портал госуслуг. Второй очный, он требует личного визита в МФЦ. В обоих случаях сведения передадут в квалифицированные бюро кредитных историй, откуда они будут запрошены банками в случае обращения за кредитом.

10. Когда закон заработает?

Установить себе запрет или снять его можно будет с 1 марта следующего, 2025-го года, когда изменения в законодательство вступят в силу. С этого дня заявления станут принимать на «Госуслугах». Обратиться в МФЦ можно будет несколько позже, с 1 сентября 2025 года.

Юлия Магера