 
Экономика

В бюджет Великих Лук добавили средства на зарплаты бюджетников

Депутаты утвердили изменения в бюджет города на очередном заседании Великолукской городской Думы, которое проходит под председательством главы города Николая Козловского 17 апреля. Всего в повестке дня 16 вопросов, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме. 

Фотографии: Великолукская городская Дума

Первым депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений и дополнений в решение Великолукской городской Думы №145 от 19.12.2025 «О бюджете городского округа "Город Великие Луки"» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

С докладом выступила начальник финансового управления администрации города Наталья Дмитриева. Она рассказала о корректировках, затрагивающих показатели бюджета на текущий 2026 год и плановый период. Данные изменения приводят к увеличению общего объёма доходов и расходов бюджета города, причём расходы будут направлены на социально значимые цели.

Заместитель главы города Николай Андросович отметил: «Эти средства будут направлены на оплату заработной платы работникам бюджетной сферы, на квартиры для сирот, на ремонт дворов. Предлагаю поддержать проект изменений в бюджет».

Депутат Юлия Ярышкина акцентировала внимание на увеличении финансовых средств:

«Хочу акцентировать внимание на том, что здесь мы наблюдаем увеличение финансовых средств. Эти деньги будут направлены, в том числе, на ремонт школ. Призываю поддержать проект решения».

Депутаты продолжают работу над остальными вопросами повестки дня. 

