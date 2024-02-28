Экономика

Регионам РФ спишут две трети бюджетных долгов

Регионам России спишут две трети бюджетных долгов, заявил президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 29 февраля.

Фото: пресс-служба Кремля

«Надо снизить долговую нагрузку субъектов РФ. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По оценке, это позволит им сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что сэкономленные средства должны быть окрашены и целевым образом потрачены на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.