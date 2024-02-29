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Сергей Вострецов: СОЦПРОФ десять лет требует от власти газифицировать жилища россиян

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ десять лет требует от власти газифицировать жилища своих граждан, а не снабжать дешевым газом Европу, отметил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина включить в программу социальной газификации садоводческие товарищества.

«Очень радует, что наш президент слышит свой народ. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ десять лет требует от власти газифицировать жилища своих граждан, а не снабжать европейцев дешевым газом. Дорогу осилит идущий: сначала газифицировали ИЖС (индивидуальное жилищное строительство - ред.), теперь наконец-то помогут и садоводам. Большинство садоводств, особенно после пандемии, стали для людей основным жильем. Если проведут газ, еще больше людей уедут жить на землю из ужасных "человейников" - это радует. Как радует и то, что президент понял и дал указания проработать вопрос оплаты труда бюджетников, врачей и учителей», - написал Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Не должен врач в Чите получать 30 тысяч, а в Москве 200 тысяч рублей - это неправильно, подчеркнул глава объединения СОЦПРОФ. «Труд один и тот же, а разрыв зарплат - наоборот. Надо делать так, чтобы в глубинке человек получал больше, чем в столице, хотя бы ненамного. Тогда и в Приморье, и в Сибирь, и на Кавказ люди поедут с огромным удовольствием», - заметил Сергей Вострецов.

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«Очень рад, что президент это понимает, осталось дело за малым - воплотить это все в жизнь. Тогда и в бюджетной сфере вырастут зарплаты, и в коммерции, когда деньги бюджетников придут в оборот, они оживят экономику регионов», - заключил Сергей Вострецов.