Общество

Послание Путина Федеральному Собранию стало темой встречи со студентами в Пскове

Доктор исторических наук Александр Седунов и студенты ПсковГУ в региональном избирательном штабе в Пскове обсудили послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фото здесь и далее: региональный избирательный штаб Псковской области

Началась встреча с экскурса в историю. Александр Седунов рассказал студентам о традиции обращения президента в России

«Президента РФ ежегодно обращается к парламенту с посланием, которое посвященное положению в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики государства. Это полномочие президента РФ закреплено в ст. 84 Конституции РФ. Обычно президент РФ обращается к ФС РФ с посланием в первой половине года, до начала летних парламентских каникул. В послании президентом РФ подводятся итоги развития страны, выявляются и обозначаются главные общенациональные проблемы, определяются стратегические цели и ставятся задачи, определяются пути их решения, в т. ч. законодательные. Послание является важнейшей формой взаимодействия президента РФ и ФС РФ, так как в нем ставятся задачи, требующие объединенных усилий органов государственной власти», – пояснил Александр Седунов.

Далее он рассмотрел с участниками встречи формы обращений лидеров, существующие в других странах. Студенты сами привели пример, как королева Великобритании в начале каждой сессии парламента открывала ее своей тронной речью. Александр Седунов рассказал, что в США президент обращается к сенату ежегодно с обязательной речью, напомнил, что при КПСС в СССР руководители страны на пленумах оглашали программу, а лидер Китая тоже традиционно обращается к своему народу.

В ходе встречи студенты живо обсуждали основные направления послания и отметили, что основную часть выступления президента заняли вопросы внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года и далее.