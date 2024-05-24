Экономика

Михаил Ведерников поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

День российского предпринимательства отмечают сегодня, 26 мая. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Поздравляю всех причастных с Днём российского предпринимательства! Это талант и большой труд – организовать и развить своё дело, занять свою нишу в экономике, завоевать доверие и любовь потребителей качественной продукцией», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что предпринимателя вносят большой вклад в развитие экономики области, в обеспечение жителей региона рабочими местами, качественными товарами и услугами.

«Со стороны правительства области мы делаем всё, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно. В том числе благодаря президентскому нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" центр "Мой бизнес" оказывает целый ряд мер поддержки бизнеса. Желаю вам стабильности и процветания, деловых успехов, постоянного развития и новых идей! Пусть в вашем непростом деле открывается как можно больше возможностей и интересных перспектив!» - добавил глава региона.