Экономика

Поправку на миллиард рассмотрят на ближайшей сессии депутаты областного Собрания

Новые параметры доходов и расходов региона предстоит утвердить депутатам на ближайшей сессии – законопроект, корректирующий бюджет, внёс в Псковское областное Собрание губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Доходная часть бюджета текущего года за счёт федеральных поступлений и увеличения плана по налоговым и неналоговым поступлениям выросла на 1 млрд 56 млн 480 тысяч рублей, расходы – на 928 млн 922 тысяч рублей.

Общий объём государственной программы «Развитие здравоохранения» увеличивается на 576,3 млн рублей. Так, за счёт средств областного бюджета на лекарственное обеспечение льготников выделяется 343,5 млн рублей. На 19,2 млн рублей увеличены лимиты на реконструкцию и строительство объектов здравоохранения на приграничных территориях. Финансирование регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» возросло на 72,5 млн рублей – средства направляются на развитие эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом, а также на обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы взрослых пациентов. 27,7 млн рублей предусмотрены в бюджете на увеличение размера выплат студентам, проходящим обучение по целевому договору. На реализацию мер по повышению оплаты труда отдельных категорий работников здравоохранения и на индексацию зарплат предусмотрено 86,6 млн рублей.

Увеличены расходы на социальную поддержку граждан. На доиндексацию социальных выплат по социальным законам область выделяет 44,8 млн рублей. Из госбюджета регион получил 25,04 млн рублей на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 7,5 млн рублей выделяется на предоставление льготным категориям субсидий на покупку газового оборудования в рамках социальной догазификации. 23 млн рублей заложено в бюджете на приобретение школьной и спортивной формы обучающимся общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей, 13 млн рублей – на выплаты участникам конкурса «Многодетная семья года». Дополнительные средства предусмотрены также на обеспечение деятельности «Социального городка» и выплату заработной платы работникам учреждений социального обслуживания.

Почти на 344 млн рублей увеличен объём субвенций, предоставляемых местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного школьного и дошкольного образования. Увеличение субсидий на реализацию мер по повышению оплаты работников образования составила 182 млн рублей. Учтены расходы в размере 5,1 млн рублей на гранты молодым семьям с детьми на реализацию социально-значимых проектов. В поправках к бюджету учтены средства на завершение реконструкции бывшего здания кинотеатра «Октябрь» в Пскове – 132,8 млн рублей из переходящих средств федерального бюджета.

Несмотря на существенное увеличение финансирования дорожной деятельности – почти 186 млн рублей плюсом – общий объём программы «Развитие транспортной системы» уменьшен. Снижение связано с исключением из запланированных средств 463 млн рублей на приобретение автобусов, в связи с ожидаемым поступлением финансирования на эти цели из федерального бюджета. Высвободившиеся деньги предложено направить на строительство объекта обработки, утилизации и размещения твёрдых коммунальных отходов в Палкинском районе.

Увеличено финансирование регионального фонда инвестиционного развития, Законопроектом также предусмотрены дополнительные средства на подготовку муниципалитетов к предстоящему отопительному сезону и реконструкцию очистных сооружений в Пушкинских Горах и Гдове.

С учётом предложенных изменений доходы региона составят 58 млрд 329 млн 853 тысяч рублей, расходы – 61 млрд 196 млн 395 тысяч рублей, дефицит уменьшится на 127,6 млн рублей и составит 2 млрд 866 млн 542 тысяч рублей.