Экономика

Дефицит яиц в Псковской области не предвидится – Николай Романов

Дефицит яиц в Псковской области не предвидится. Об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов, отвечая на вопросы депутатов Псковского областного Собрания на сессии 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В начале года был дефицит яйца. Что сделано, чтобы больше не было дефицита и цены не росли?» - спросил лидер фракции «Новые люди» в Собрании Андрей Маковский.

Николай Романов в ответ заметил, что дефицита яйца в регионе не было – был резкий скачок цены. Все меры для стабилизации ситуации, по его словам, приняты, в частности, яйцо импортировали из Белоруссии и Турции.

«Цены стабилизировались, повышения цены и дефицита не предвидится», - подвел итог Николай Романов.