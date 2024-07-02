Экономика

Более 300 инициатив реализовали члены «Опоры России»

Более 300 инициатив реализовали члены Общероссийской общественной организации «Опора России». Об этом сообщил первый вице-президент организации Азат Газизов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Есть гигантский список вещей, которые мы пробили. Знаковые, которые у всех на слуху - это отмена кассовых аппаратов, ограничение проверок во время ковида, "пробили" компенсацию рабочих мест - это то, что людям деньги выплатят», - сказал Азамат Газизов.

Вице-президент отметил, что таких знаковых инициатив можно насчитать около трехсот.