Экономика

Борис Елкин: Превращать город в рынок – неправильно

Разъяснительные беседы провели с торговцами на Четырех углах в Пскове. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Действительно, на Четырех углах была парковка, которая по документам не совсем парковка, будет отдельное разбирательство. Люди торговали на муниципальной земле и делали это незаконно. То, что там торговали всю жизнь – действительно, есть такое, но это не значит, что все было в порядке, так исторически сложилось. Их пока никто не выгонял, велась разъяснительная работа с продавцами», – сказал Борис Елкин.

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Торговцам пояснили, где есть места для торговли, в том числе бесплатные.

«Превращать город в рынок – неправильно. Что касается самих Четырех углов – это вопрос подготовки крупного инвестпроекта и строительства там полномасштабного объекта благоустройства. Конечно, хорошо было бы сделать там что-то туристической направленности», – добавил глава города.

При этом часть помещений для продажи снесут в ближайшее время.

«Не должно быть стихийной торговли, она должна быть упорядочена», – заключил Борис Елкин.