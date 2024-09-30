Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Чехов в гостях у Гельдта
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
«Лёвенъ»: вкусные новинки
Объекты агротуризма
Корпоратив в ресторане Helga
Господин Рейтингомер
карта отдыха и туризма
Баня Помощница от простуд
Фермерство по любви
Лонгрид мифы о молоке
Первый урожай черной смородины
нейросетевой Пушкин
Кружки и секции для детей
 
 
 
ещё Экономика 30.09.2024 13:128 Псков сохранил 91 место в рейтинге городов по уровню зарплат 02.10.2024 11:220 Сто лауреатов премии «Любимый малый бизнес» получат по миллиону на развитие своего дела 02.10.2024 10:150 «Единая Россия» разработает поправки ко второму чтению бюджета 01.10.2024 20:400 На сайте ФНС появилась новая промостраница «Налоговое уведомление 2024 года» 01.10.2024 17:040 Завод «Титан-Полимер» увеличил долю БОПЭТ пленок на российском рынке до 30% 01.10.2024 15:410 В 10 муниципалитетах Псковской области прибыльными признаны 100% сельхозпредприятий
 
 
 
Самое популярное 26.09.2024 23:040 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 26.09.2024 12:280 Первый в области мемориал бойцам СВО торжественно открыли в Выбутах 27.09.2024 11:1110 Псковский торг: рынок вместо рынка 30.09.2024 17:490 Рейтингомер: мошенничество в «Раздолье», потери «Моглино» и аншлаг на «Лягушках» 28.09.2024 15:014 Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2024». ФОТОРЕПОРТАЖ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

«Единая Россия» разработает поправки ко второму чтению бюджета

02.10.2024 10:15|ПсковКомментариев: 0

Временно исполняющий обязанности секретаря генсовета партии Владимир Якушев рассказал, что «Единая Россия» вместе с правительством проработает поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящую трёхлетку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: «Единая Россия»

«Первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 24 октября. Ему предшествует работа с документом в комитетах, по итогам которой депутаты фракции будут понимать, какие положения требуют корректировки. Их мы обсудим с правительством на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева», - отметил Владимир Якушев.

Он отметил, что бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность и поддержку участников СВО и их семей.

Увеличится финансирование социальной политики – к 2027 году расходы вырастут до 7,2 триллиона рублей, что обеспечит необходимые выплаты семьям с детьми, меры поддержки с использованием социального казначейства, продление программы материнского капитала, развитие системы долговременного ухода и программы социального контракта, реабилитации и абилитации.

Обеспечены положения народной программы «Единой России» по строительству детсадов и школ, их капитальному ремонту, обеспечению младшеклассников горячим питанием. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую партия реализует с Минпросвещения. На эти цели добавляется по 15 миллиардов рублей ежегодно.

В проекте бюджета предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодёжи в науку – в соответствии с поручениями президента.

Растут и расходы на здравоохранение. По инициативе «Единой России» обеспечены средства на профилактику сердечно сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, на базе которого ежегодно проходит порядка миллиарда посещений. Увеличивается финансирование фонда «Круг добра» для поддержки детей с орфанными заболеваниями.

Начнётся программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения к которой «Единая Россия» представила в Минстрой. Продолжится реализация программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий.

Поддержку получат регионы. Инвестиции будут направлены на инфраструктурные проекты по строительству транспортных узлов, дорог, аэропортов, а также на обновление общественного транспорта.

6,1 триллиона рублей будут направлены на обеспечение технологического суверенитета. Деньги пойдут на развитие авиа-  и станкостроения, беспилотные авиационные системы, поддержку радио- и микроэлектроники, производство высокотехнологичных станков, проведение НИОКР, другие направления.

«В числе приоритетов реализация национальных проектов. "Единая Россия" представила по каждому из них свои предложения», - заключил Владимир Якушев. 

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?
В опросе приняло участие 132 человека
02.10.2024, 11:320 Следователи возбудили уголовное дело в отношении Льва Шлосберга* 02.10.2024, 11:240 Ярмарка «выходного дня» в Великих Луках переехала на новое место 02.10.2024, 11:220 Сто лауреатов премии «Любимый малый бизнес» получат по миллиону на развитие своего дела 02.10.2024, 11:150 Участник драки в Великих Луках лишился свободы за разрыв печени ударом ноги
02.10.2024, 11:080 Коммунист Никитин предложил изменить Конституцию 02.10.2024, 10:550 Т1 Интеграция предложит заказчикам ИБ решения от Alpha Systems 02.10.2024, 10:460 Вторая за последние семь лет сверхмощная вспышка произошла на Солнце — ученые 02.10.2024, 10:420 Суд признал законным требование демонтировать рекламный экран на площади Ленина в Пскове
02.10.2024, 10:380 Около 100 тысяч псковичей привились от гриппа с начала осени 02.10.2024, 10:220 Пасть на замок: на кого наденут намордники, и реально ли это сделать 02.10.2024, 10:210 «Анализируй этно»: Яга Обыда и Моу-Нямы 02.10.2024, 10:150 «Единая Россия» разработает поправки ко второму чтению бюджета
02.10.2024, 10:101 Лев Шлосберг* находится на допросе после обыска в его квартире 02.10.2024, 10:070 Стали известны муниципалитеты-лидеры и аутсайдеры по уровню удовлетворенности населения работой власти 02.10.2024, 10:000 Пять часов веселья, банкетное меню и программа с ведущей: «Лёвенъ» приглашает на новогодние корпоративы 02.10.2024, 09:590 Шиномонтажная мастерская горела на улице Леона Поземского в Пскове
02.10.2024, 09:455 В квартире псковского яблочника Льва Шлосберга* проходит обыск 02.10.2024, 09:440 Три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Конной и Максима Горького в Пскове 02.10.2024, 09:360 В Пскове простятся с погибшим в ходе СВО хоккеистом 02.10.2024, 09:300 Врач назвала тех, кому нельзя есть творог
02.10.2024, 09:150 368 тысяч нелегальных работников выявили в РФ 02.10.2024, 09:000 Маркетплейсы рассказали о росте продаж обогревателей на 20-60% 02.10.2024, 08:400 В России предложили изменить допустимые нормы пестицидов в чае 02.10.2024, 08:200 Мощная вспышка на Солнце произошла этой ночью
02.10.2024, 08:001 Сирена будет звучать в Псковской области 2 октября 02.10.2024, 07:300 День среднего профессионального образования отмечают в России 02.10.2024, 07:000 Международный день социального педагога празднуют 2 октября 01.10.2024, 22:590 Открытие 81-го филармонического сезона в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
01.10.2024, 22:001 Преимущества заключения гражданско-правового договора с работником назвал юрист 01.10.2024, 21:400 Юных псковичей приглашают к участию в конкурсах ко Дню памяти жертв ДТП 01.10.2024, 21:200 Более 430 тысяч луковиц тюльпанов и нарциссов не прошли контроль на складе в Псковской области 01.10.2024, 21:000 70 детей приняли участие в марафоне «Моя семья - моя радость» в Опочецком округе
01.10.2024, 21:000 Псковичи поддержали внесение проекта по созданию парка у улицы Чудской в местную администрацию 01.10.2024, 20:590 Строительство газораспределительной сети началось в куньинской деревне Ущицы 01.10.2024, 20:400 На сайте ФНС появилась новая промостраница «Налоговое уведомление 2024 года» 01.10.2024, 20:391 Израильская армия заявила о запуске ракет со стороны Ирана
01.10.2024, 20:200 Более 110 тысяч тонн кофе ввезли в РФ через Псковскую и Ленинградскую области 01.10.2024, 20:000 Победителей конкурса «Заботливая мама» назвали в Великих Луках 01.10.2024, 19:400 Порядка 400 псковичей присоединились к муниципальным этапам чемпионата по оказанию первой помощи 01.10.2024, 19:330 Начало филармонического сезона отметили концертом в Пскове
01.10.2024, 19:200 Почти 25 тысяч детей в Псковской области получают дошкольное образование 01.10.2024, 19:030 Телемост для бизнеса теперь поддерживает видеовстречи до 1000 участников 01.10.2024, 19:001 Траты псковичей на подарки ко Дню учителя составят в среднем 2 600 рублей — опрос 01.10.2024, 18:400 Творческая делегация колледжа искусств провела мастер-классы в Бежаницах
01.10.2024, 18:330 Копыта точат коровам в Псково-Печерском монастыре. ВИДЕО 01.10.2024, 18:230 Отопление в Невельском районе подключат с 3 октября 01.10.2024, 18:200 Игорь Иванов поблагодарил ветеранов профсоюзного движения за мудрость и поддержку 01.10.2024, 18:160 Расписание движения пригородных поездов изменится по направлению в Дно
01.10.2024, 18:031 На трассе Р-23 «Псков» в Ленобласти 2 октября полностью перекроют движение 01.10.2024, 17:570 «Кузница»: Старина и современность в архитектуре – две вещи несовместимые? ВИДЕО 01.10.2024, 17:530 Соцфонд с начала года оформил 2 740 СНИЛС новорожденным псковичам 01.10.2024, 17:460 Тренировки для специалистов гражданской обороны проведут в Великих Луках
01.10.2024, 17:390 «Гонки по вертикали»: сенатор Х, две большие разницы и 100 самых влиятельных персон. ВИДЕО 01.10.2024, 17:380 Дороги остаются главной темой в жалобах псковичей – ЦУР  01.10.2024, 17:351 Учителя смогут бесплатно посетить выставку во Дворе Постникова 5 октября 01.10.2024, 17:320 За неделю в Псковской области выявили 62 случая заражения COVID-19
01.10.2024, 17:310 Работу по профилактике мошенничества расширят в Псковской области 01.10.2024, 17:270 В Псковской области стартовал второй этап всероссийской акции «Призывник» 01.10.2024, 17:191 «Гонки по вертикали»: сенатор Х, две большие разницы и 100 самых влиятельных персон 01.10.2024, 17:170 Пешехода сбили насмерть в Псковском районе
01.10.2024, 17:120 «Беседка»: Начало 81-го филармонического сезона в Пскове. ВИДЕО 01.10.2024, 17:100 Сотрудники Псковского облсовпрофа организовали адресные поздравления пенсионеров 01.10.2024, 17:060 Псковский иерей Владислав Кузнецов умер в возрасте 52 лет 01.10.2024, 17:040 Завод «Титан-Полимер» увеличил долю БОПЭТ пленок на российском рынке до 30%
01.10.2024, 17:000 Игорь Лагунин о желающих восстанавливать памятники: Мы не должны распугать последних энтузиастов 01.10.2024, 16:550 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 1 октября 01.10.2024, 16:510 Администрацию Опочецкого округа обязали отремонтировать дорогу рядом с хлебокомбинатом 01.10.2024, 16:430 Порядок действий при получении сигналов оповещения гражданской обороны напомнили псковичам
01.10.2024, 16:340 Альпийскую горку поставит ТОС в Стругокрасненском округе 01.10.2024, 16:280 Музей-заповедник «Изборск» перешел на осенне-зимний режим работы 01.10.2024, 16:240 «Дневной дозор»: Нужны ли штрафы за выгул собак без намордника? 01.10.2024, 16:174 Новый пешеходный мост через Пскову не нарушает панорамы города — архитектор Игорь Лагунин
01.10.2024, 16:080 Собственный молодежный оркестр может появиться в псковском колледже искусств 01.10.2024, 15:560 За неделю выявлено около 4 800 случаев ОРВИ в Псковской области 01.10.2024, 15:540 22 ребенка погибли в загоревшемся автобусе в Таиланде 01.10.2024, 15:410 В 10 муниципалитетах Псковской области прибыльными признаны 100% сельхозпредприятий
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru