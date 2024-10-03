Экономика

Псковская область занимает лидирующие позиции в СЗФО по производству мяса и птицы

Псковская область занимает лидирующие позиции по Северо-Западному федеральному округу по многим показателям сельского хозяйства, в том числе по производству мяса и птицы. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«По индексному показателю у нас планируется 136%. Среднероссийский показатель 109%. По Северо-Западному округу 107,1%. Есть ряд объективных и субъективных причин, почему у нас такой индекс. Не так давно, 2 года назад, у нас была африканская чума свиней, и крупные свиноводческие комплексы испытывали трудности. Но все равно индексные показатели по производству мяса и птицы у нас находятся на лидирующих позициях», - рассказал Андрей Козлов.

В борьбе с африканской чумой свиней был принят ряд мер, сейчас АЧС удалось побороть, все комплексы работают в стандартом режиме.