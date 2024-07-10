Экономика

Почти на 30% вырос объем производства сельхозпродукции в Псковской области

Объем производства сельхозпродукции в Псковской области составил 128% к уровню прошлого года, положительная динамика достигнута и в других направлениях сферы сельского хозяйства. Об этом в четверг, 18 июля, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с председателем регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николаем Романовым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона подчеркнул, что сельское хозяйство в Псковской области динамично развивается. «Показатели из года в год улучшаются. В прошлом году объем производства сельхозпродукции в регионе составил 66 млрд рублей, что почти на 7% больше 2022 года. В этом году мы уже достигли 128% к уровню прошлого года. Кроме того, регион стабильно занимает высокие позиции по Северо-Западу по целому ряду наименований продукции. Активно реализуется программа комплексного развития сельских территорий и другие инвестпроекты», - отметил Михаил Ведерников.

Председатель регионального комитета Николай Романов заверил, что в Псковской области при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ все целевые показатели будут выполнены, а некоторые перевыполнены.

В регионе наблюдается хорошая динамика по производству мяса и птицы. Только мясного сырья планируется произвести почти 400 тысяч тонн. «Росту производства в этом секторе, в том числе, способствовали мероприятия по профилактике африканской чумы свиней и птичьего гриппа. Ситуация с молочным производством также благоприятна. Рост производительности молока прогнозируется до 10% по отношению к прошлому году», — сказал Николай Романов.

Что касается растениеводства, то сельхозпредприятия в некоторых районах области уже приступили к уборке урожая. «Урожайность хорошая. Планируем выйти на показатель в 34 центнера с гектара, набрать 150 тысяч тонн зерна. Это превысит прошлогодний показатель», — отметил председатель профильного комитета и добавил, что заготовка кормов идет в плановом режиме.

Николай Романов рассказал и о масштабной работе, которая проводится в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий.

Работа по новым проектам в рамках программы идет по графику, заметил он. В Порхове продолжается реконструкция очистных сооружений стоимостью 600 млн рублей. В Пушкинских Горах идет капитальный ремонт Детской школы искусств имени С. С. Гейченко, здания детского сада «Сказка», Культурно-досугового центра и учреждения ветеринарии. На эти цели из федерального бюджета выделено 340 млн рублей.

Для муниципальных образований, заметил Николай Романов, реализация столь масштабных и дорогостоящих проектов стала настоящим вызовом, но вместе с тем предоставила возможность для привлечения новых инвесторов. Губернатор поручил продолжить личное сопровождение проектов и не снижать контроля за их осуществлением, чтобы все запланированное было реализовано качественно и в полном объеме.

В продолжение встречи Николай Романов рассказал о том, что сейчас комитет работает на перспективу — с профильным министерством ведется согласование проектов на 2025 год. В частности, Минсельхоз поддержал заявку Псковской области по реализации инвестпроекта по строительству жилья по найму. Регион планирует получить на эти цели 177 млн рублей. Еще одну заявку область подала на ремонт дорог. В Островском районе планируется привести в нормативное состояние 1,6 км, в Дновском и Красногородском муниципальных округах 7,6 км и 3,4 км соответственно. Ориентировочная стоимость работ составляет 1 млрд рублей.

Кроме того, ведется проработка решений по развитию села, которые были приняты в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации.

В завершение рабочей встречи Михаил Ведерников поблагодарил Николая Романова и команду регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору за результативную работу.