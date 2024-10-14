Экономика

«Дневной дозор»: Что делать с закредитованностью населения?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему закредитованности населения. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Если верить статистике министерства труда, около 13 миллионов россиян одновременно выплачивают три и более кредитов. Вписываясь в денежную кабалу, многие заемщики ищут способ списать долги, но нередко сталкиваются с мошенниками и становятся клиентами судебных приставов и коллекторов. Чтобы выправить ситуацию с закредитованностью населения, депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ограничить число кредитов и займов, выдаваемых россиянам, до двух на человека.

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Надо сказать, что это уже не первый заход к решению проблемы. Еще в мае 2022 года экс-глава Центробанка Сергей Дубинин призывал запретить выдавать россиянам новые кредиты, пока они не погасят старые. По его ожиданиям, эта мера позволила бы клиентам банков избежать долговой ямы. Однако идея не прижилась. Может, законодатели прислушаются хотя бы к идее депутата Колунова? Ведь закредитованность россиян колоссальная. Да, многие жители нашей страны, особенно старой закалки, осторожно распоряжаются финансами и принципиально не берут кредиты, предпочитая ежемесячно откладывать на шубу, новый телевизор или просто на «черный день» с зарплаты. А если и берут, то не больше одного кредита, и стараются вовремя его гасить. У основной же массы россиян, в отличие от людей, воспитанных в СССР, есть проблемы с ответственностью и нет понимания того, что финансовые обязательства надо исполнять - понаберут себе кредитов (микрофинансовые организации выдают их под огромные проценты), а расплатиться не могут.

Что делать с закредитованностью населения? В чем корень проблемы — наверняка ведь не только в низкой финансовой дисциплине населения? Может, действительно следует законодательно запретить россиянам брать больше двух кредитов? А может, вообще следовало бы прислушаться к предложению экс-главы Центробанка Сергея Дубинина и запретить выдавать россиянам новые кредиты до погашения старых? Насколько закредитованы жители Псковской области? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Проблема закредитованности населения никак не связана с недобросовестностью и низкой финансовой ответственностью граждан, утверждает арбитражный управляющий Ульяна Михайлова. Во всем виноваты низкие зарплаты, резко меняющаяся обстановка по доходам и недобросовестное поведение банков, которые лезут со своими кредитами из каждого утюга. Поэтому проблему закредитованности населения нужно не запретами решать, а наведением порядка с уровнем доходов и политикой банков. А ограничения и запреты могут привести к еще более плачевным последствиям.

«Давайте ограничим то, ограничим это. Но появится черный рынок, будет развиваться у нас незаконное предоставление денежных средств под проценты. Граждан России будут не банки трясти, а убивать всякие бандиты. Вот к чему поведут эти неразумные идеи государственных деятелей верхнего эшелона. Уровень заработной платы, действительно, низкий. Второе, когда у нас в семье непосредственно два работающих человека, два раза по 35 тысяч рублей, 70 тысяч рублей семейный доход. Граждане пытаются в этот момент резко порешать все свои бытовые вопросы, взять ипотеку, подкупить, взяв кредитные обязательства, технику какую-то элементарную бытовую, начинают жить, не тужить. И вдруг возникает через 3-6 месяцев ситуация, когда у одного из супругов резко доход уменьшается. Вот часто встречающаяся история. А вторая - это когда получив эту историю, граждане пытаются пойти на уговор банков и набрать кредитов, то есть взять еще кредит с другим графиком гашения, чтобы погасить старые кредиты. Это процессы, которые на самом деле происходят, поэтому если не будут реально решаться вопросы уровня дохода, настоящего дохода населения, если и не будет этот доход стабилен, чтобы в период кредита, год-три года или пять лет у гражданина стабильно росла зарплата, а не падала, тогда у нас будут вот эти проблемы, связанные с кредитованием. Сегодня у людей выход один - это банкротство. И эта ситуация на территории нашей страны, слава тебе Господи, пока еще активно развивается».

Вице-спикер Псковского областного Собрания, член комитета по труду и социальной политике Армен Мнацаканян высказался в поддержку предложения ограничить число выдаваемых человеку кредитов до двух. А лучше вообще до одного. Пока же у нас идет «игра наоборот» - чем больше берут кредитов, тем лучше банкам, но мучительнее клиентам, которые не могут выбраться из долговой ямы.

«Тема очень интересная. У нас же банки как? Сперва смотрят платежеспособность человека, кредитную историю: хорошая или плохая. Но я могу так сказать, я знаю людей, не скажу, что с достатком, кто имеет по шесть кредитов. И я даже не представляю, как они платят. Мое мнение, что надо смотреть доход человека, реальный доход человека, ограничить кредит, например, один кредит или два кредита. И на этом все. А у нас же как, у нас игра идет в совершенно противоположную сторону. Банки заинтересованы, чем больше человек будет брать, тем у них больше и оборот денег идет, как говорится, и план выполняется некий. И, соответственно, человек-то оказывается в кабале, поэтому я считаю, что надо все-таки ограничивать и ограничивать таким образом, чтобы понимать цели. Для чего кредит берет человек и как он может погасить, в течение какого периода? Там столько требований, что прямо ужас, понимаете? А я думаю, что простому человеку такие требования недопустимы. Надо просто взять расчет, чтобы он имел платежеспособность в реальном времени, и дать один кредит таким образом, чтобы он погасил вовремя».

Тема закредитованности населения довольно-таи непростая. Финансовая нагрузка на население только увеличивается, ставка Центробанка поднялась, обслуживать кредиты людям стало очень тяжело, а привычка брать кредиты все равно осталась, отмечает уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев. К предложению выдавать людям не больше двух кредитов бизнес-омбудсмен относится неоднозначно.

«Брать больше трех кредитов, наверное, не совсем корректно, потому что некоторые на последние деньги живут. Если нет возможности купить сразу, то люди начинают пользоваться кредитом в разных сферах: ипотека, автокредит, потребительский. Это три вида кредита, которыми можно пользоваться одновременно, еще и кредитную карту использовать. Это банковская система, с ней надо работать».

По данным Банка России, на начало сентября кредитный портфель Псковской области по сравнению с предыдущим годом вырос на 15% и составил более 105 млрд рублей, в том числе ипотечный кредитный портфель - 47 миллиардов. Портфель потребительских кредитов, в который входят и автокредиты, и кредитные карты, увеличился на 15%, до 58 млрд рублей. За 8 месяцев жители области получили таких кредитов почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов. В то же время отмечается снижение объемов ипотечного кредитования. За 8 месяцев 2024 года жителям Псковской области выдано чуть более 3 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 8 миллиардов 800 миллионов рублей. Это на 16% меньше по количеству и на 20% по сумме, чем в прошлом году. Также Александр Иванов озвучил позицию Центробанка по поводу предложения огранить число выдаваемых кредитов в одни руки.

«Сдерживание роста закредитованности граждан с помощью ограничений числа выдаваемых кредитов и займов кажется менее эффективно, чем существующая в Банке России практика, а именно использование для этих целей лимитов для банков и микрофинансовых организаций. Этот инструмент ограничивает долю рискованных кредитов и займов в общем объеме выдачи. И вот в конце августа Банк России в очередной раз повысил их значение для ограничения кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Новые лимиты начали применяться уже с начала текущего квартала. Вообще, по данным Банка России, более половины портфелей не обеспеченных потребительских кредитов в нашей стране приходится на заемщиков, которые направляют на такие платежи более 50% своего дохода, а заемщики с более высокой долговой нагрузкой, как мы с вами прекрасно понимаем, чаще допускают просрочки по кредитам и, соответственно, чем выше доля, тем и выше риск возможных потерь и у самого банка. Ужесточение условий кредитования коснулось не только необеспеченных потребительских кредитов, к кредитам на новое и готовое жилье также применяются дополнительные требования для банков. В данном случае условия их применения - это когда заемщик имеет долговую нагрузку выше 70% или первоначальный взнос не превышает 30%».

Закредитованность населения, к сожалению, огромная, констатирует председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Оссовский, у которого и у самого есть кредиты, но, к счастью, нет ни одной просрочки. Но чтобы люди, понабравшие кредитов, могли выбраться из замкнутого круга, нужно не запрещать им брать больше двух кредитов, а зрить в корень проблемы: что-то делать с высокой ключевой ставкой, думать над увеличением доходов и повышать финансовую грамотность населения. В той ситуации, которая наблюдается сейчас, Станислав Оссовский предрекает волну банкротств и большой объем работы для арбитражных управляющих.

«Зачастую люди вынуждены брать из-за высокой ставки Центрального банка деньги очень короткие и под очень высокий процент. Имея ограниченность доходов, а уровень доходов у нас сейчас оставляет желать лучшего на фоне инфляции, человек оказывается в кабале. Конечно, ему не надо новые кредиты брать. Всем нам нужно учиться, и мне в том числе, финансовой грамотности, нужно думать скорее над увеличением доходов, тогда и кредиты будут посильными. У меня тринадцать кредитов, в основном все на инвестиционные цели. Кредиты нужно использовать тогда, когда ты, грубо говоря, покупаешь активы и то, что тебе потенциально может принести прибыль. А у нас получается, что зачастую мы берем кредиты для того, чтобы обеспечивать потребительский спрос, иначе упадет очень сильно. Когда потребление снижается, оно может увеличиться только за счет чего? За счет кредитов, правильно? Из-за этого сильно разгоняется инфляция. Об этом говорят и Центральный Банк, и высокая закредитованность населения. Все, замкнутый круг. С такой ставкой мы, наверно, будем ожидать большое количество банкротных дел и большую работу арбитражных управляющих. Если мы смотрим на опыт недружественных нам западных стран, то там это отлично процветает, Дональд Трамп (экс-президент США - ред.) был банкротом шесть раз. Не помешало ему это стать президентом».

Как вытащить россиян из долговой ямы? Да просто не давать им кредиты — и все! Жить надо по средствам, - призывает жителей страны глава объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов. Особенно на фоне процветающей коррупции в банках — с такими процентами, как сейчас, кредиты берет только сумасшедший. Комментарий Сергея Вострецова.

«В банках тоже работают схемы, которые, как палочная система: больше дал кредит - значит, ты молодец. А вот должного контроля, кому ты даешь кредиты, может ли человек ответить по кредитам и так далее, не существует. Дело в том, что большинство банковской системы - это махинаторы, то есть это люди, которые делают деньги из воздуха. Особенно если брать сегодняшние проценты, то только сумасшедший возьмет кредиты. Конечно же, вопрос в том, как избавиться от лишней закредитованности людей. Не давать им эти кредиты! Надо научить людей жить по средствам! А у нас же никто не смотрит на доходы. Кому угодно дают эти кредиты. Ну как можно дать кредит, если у человека нет постоянного источника доходов? Вы на основании чего им даете эти кредиты? Либо это мошеннические схемы были, раньше особенно они практиковались. Договорились с банком по блату, свои связи, взяли какой-нибудь колхоз разваленный. Ну да, не смогли отдать, обанкротились, вернули банку этот колхоз. Банк потом за три копейки его реализовывает, и висит на балансе банка. Да не только про колхоз говорю, про любую ерунду. Вся проблема закредитованности населения в банковской коррупции и в отсутствии четкой системы механизма контроля доходности. То есть они не контролируют, выдавая кредиты, сколько человек кредитов способен выплатить. Может, человек душевнобольной, он говорит: "Да, хочу, хочу, хочу". А что толку-то? Извините, у человека есть зарплата, доходы. Рассчитывайте, сколько он может дать. Почему-то алименты мы берем с человека три копейки, да? А кредиты выдаем миллионы. Идиоты, что ли?».

Как показало наше сегодняшнее общение с экспертами, низкая финансовая грамотность и безответственность людей имеют в списке причин закредитованности населения далеко не первое место. Намного сильнее на ситуацию влияют низкие зарплаты и меняющаяся обстановка по доходам, ввиду чего люди вынуждены брать кредиты, а также недобросовестное, по мнению экспертов, поведение банков. А значит искусственное ограничение количества кредитов в одни руки само по себе ситуацию не исправит, и действовать тут надо по всем фронтам.

Татьяна Иванова