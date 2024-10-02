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Блоги / Юлия Магера

Два кредита на одну шею

02.10.2024 12:54|ПсковКомментариев: 0

В начале недели новостные ленты облетело предложение одного из депутатов Госдумы не выдавать больше двух кредитов в одни руки. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера, вооружившись свежайшими данными Центробанка, выворачивает наизнанку кошельки россиян, лежащие в их кредитных портфелях, приводит цифры по закредитованности и объясняет, что они значат.

 

Для начала коротко о сути меры, предложенной депутатом Сергеем Колуновым. Его идея основана на свежей статистике Минтруда, согласно которой 13 млн россиян (11% населения) платят одновременно по трем кредитам или больше. Народный избранник называет данные «пугающими».

«Такое количество кредитов, естественно, приводит к попыткам найти способ их «обнулить», списать долги, - приводят его слова «Известия». - На этом фоне появляются мошенники, которые за деньги готовы «освободить от долгов», расцветают микрофинансовые организации, которые даже не интересуются количеством уже взятых займов, загоняя граждан в кредитную яму. Итог такого количества кредитов — потеря имущества, попадание в руки приставов и коллекторов».

Короче говоря, опять и снова предложено идти по пути наименьшего сопротивления – взять и чего-нибудь запретить. А почему не второй кредит? Почему не четвертый? Потому что 3 – красивая цифра? Правильно ли я понимаю, если у кого-то ипотека и автокредит, то рассрочки на ноут уже не видать? Как и наоборот: взял по смартфону себе и ребенку – все, живешь на съемной? Это все вопросы риторические, будет ли в реальности на них дан ответ – большой вопрос, простите дурацкий каламбур. Не всякая думская инициатива долетит до середины первого чтения. В любом случае, высказывание депутата привлекает внимание к важной проблеме.

Высокая закредитованность – давно известный факт. Как раз и свежие данные от Банка России подвезли, обнародованы они также в начале нынешней недели. Представленные цифры выворачивают наизнанку кошельки россиян. Грех не заглянуть.

Итак, к 1 июля преодолен психологический барьер: 50 млн россиян имеют хотя бы один официальный банковский кредит. Треть страны живет в долг. За год должниками стали плюс 3,6 млн человек. Уже упомянутые 13 млн с тремя и более кредитами – это плюс 2,2 млн человек за год. То есть у кого-то коготок пока увяз, другие «птички» пропали уже целиком.

Общую сумму долга регулятор не называет. Вероятно, чтобы не шокировать широкую публику. Потому что только за год к ней прибавилось 7,7 трлн (!) рублей.

Еще немного цифр. 1 млн – средняя сумма, на которую брали потребительские кредиты во втором квартале этого года.

Ну, и самая грустная песня – про ипотеку. С 1 июля как раз завершилась льготная программа на новостройки, по которой государство субсидировало часть ставки. 10,7 млн человек – таково общее число ипотечников к отчетной дате. В среднем во втором квартале ипотека становилась вторым кредитом. Надо думать, счастливчики брали потребкредиты (тот самый миллион) на первый взнос, чтобы успеть вскочить на подножку поезда, увозящего в неизвестную даль аттракцион неслыханной щедрости.

Половина ипотечных заемщиков, если не сядут на хлеб и воду ради досрочного гашения, внесут последний платеж уже на пенсии — в 65 лет или будучи старше. Все оттого, что выросшие цены на недвижимость заставляют максимально растягивать срок кредита, чтобы было, чем его гасить. А сейчас, после завершения эпохи льготной ипотеки, придется прожить жизнь черепахи Тортиллы, чтобы успеть расплатиться за двушку в человейнике.

И не надо тут про семейную ипотеку. Несколько дней назад один из главных банков страны, «синенький», поднял первоначальный взнос до 50%. Напоминаю, что речь идет о семьях с детьми, где в общем случае на счету каждая копейка, и нет такого, что миллион туда, миллион сюда — какая разница. Не даром каждый год публикуется рейтинг благосостояния семей в российских регионах, его составители считают, сколько в семейном бюджете остается после минимальных необходимых трат. Псков, как водится, год от года на аутсайдерских местах.

Одним из ключевых условий семейной ипотеки является наличие ребенка-дошкольника. Большой ли доход в этот момент у средней семьи, если мать, пусть и вышедшая из декрета, все равно не может полноценно зарабатывать из-за постоянных болезней, таскаемых дидятей из садика? А уж если начнут рожать вчерашние школьницы, как к тому активно призывают из властных кабинетов, то ни о какой семейной ипотеке речь в принципе пойти не сможет.

Но мы о кредитах. Интересно, что число заемщиков потребкредитов сократилось (на 0,5 млн человек) до 22,2 млн человек. А пользователей кредиток выросло (на 5,2 млн человек) до 28 млн человек. Надо думать, не последнюю роль в этом сыграл рост ключевой ставки. Из-за него средняя ставка на потребкредиты (в реальности, а не в рекламных объявлениях) находится где-то возле отметки 30%. Тридцать! Для многих это неподъемно и необслуживаемо. Средняя зарплата в Пскове (в областной столице, где получают выше жителей остального региона) только на бумаге 52 800.

Реальность опять же отличается. Потому прошлые кредиты заканчиваются, а вместо новых берутся карты — так можно трактовать цифры. Выплаты по обычному кредиту кажутся конскими, а кредитка дает мнимое ощущение легкости обслуживания, можно же только проценты каждый месяц закидывать, все увеличивая финансовую яму под ногами.

Кредитка — еще меньшее из зол. За отчетный год на 20% увеличилось число тех, кто сначала берет кредит в банке, а потом идет в микрозаймы. Таких прибавилось 800 тысяч человек и стало 4,5 млн душ. О том, какой финансовый ад творится в конторках «Займи до зарплаты» я уже как-то писала.

Идут туда те, кому в других местах уже не дают. Даже на кредитку есть определенный финансовый ценз, то есть банк посчитал, что с существующей нагрузкой уже и 10 тысяч рублей на карте клиент дополнительно обслужить не сможет. То есть денег нет. И чтобы продержаться, человек с пустым кошельком сует голову в мирофинансовую петлю, отчего минус на балансе становится только длиннее.

Мне представляется, что с предложением запретить третий кредит взялись, как обычно, не с того конца. Высокая закредитованность – не всегда следствие инфантилизма и жизни одним днем. Не хочется верить, что полстраны у нас инфантилы, не представляющие свою жизнь без последнего айфона и поездки на Мальдивы. Оглядываясь вокруг я вижу людей, которым не хватает на закрытие базовых потребностей. Даже на то, чтобы собрать детей в школу (если бы хватало, не исходили бы каждый август из стен той же Госдумы предложения о выплатах родителям школьников). Своя крыша над головой, ремонт в ипотечном жилье – это тоже потребности базовые. Как и владение автомобилем, который с нынешними ценами опять стремительно превращается в роскошь, даже если на этом во всех смыслах тяжелом люксе стоит китайский логотип.

Можно, конечно, запретить третий кредит. Можно даже и первый запретить, и тогда у нас будет великолепная статистика с нулевой закредитованностью. Можно даже всем запретить быть бедными. Не так давно уже обновили статистическую методику и после подсчетов число бедных сильно сократилось – на бумаге. Ничто не помешает установить планку бедности на границе хоть в две тысяч рублей, хоть в одну – тогда вся страна резко превратится в богатеньких буратин. Однако поля чудес с денежными ростками не заколосятся от этого под окнами россиян, чья жизнь становится только дороже с каждым новым днем.

Юлия Магера

Теги: #деньги #кредит
Источник: Псковская Лента Новостей
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