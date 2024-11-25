Экономика

Александр Братчиков: Бюджет-2025 будет социально ориентированным

Бюджет Псковской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов будет социально ориентированным. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Сегодня мы рассмотрели очень важный закон. Это закон о бюджете на 2025 год. Это тот закон, по которому мы будем жить следующий год. Бюджет мы рекомендуем принять областному Собранию, это решение комитета. Доходы составили порядка 50 миллиардов, они, скорее всего, в течение года изменятся, увеличатся. Бюджет у нас социально ориентированный. В нем учтено повышение заработной платы, выплаты для бюджетников. На это выделяется дополнительно порядка двух миллиардов рублей. Зарплаты учителей, врачей у нас вырастут. Также учтены средства на приобретение жилья для детей-сирот», - сказал Александр Братчиков.

На повышение заработной платы работникам бюджетной сферы дополнительно предусмотрено почти 2 млрд рублей. Расходы на приобретение жилья для детей-сирот – более 300 млн рублей. Кроме того, в бюджете выделят средства на обеспечение населения льготными лекарствами, выделено 1,6 млрд рублей.

«Можно сделать вывод, что бюджет у нас социально ориентированный. Дефицит бюджета у нас будет в рамках, предусмотренных законами Российской Федерации, это не более 10%. Наши собственные доходы выросли. Мы это видим уже по бюджету 2024 года. Мы рекомендуем, соответственно, создать областному Собранию рабочую согласительную комиссию из представителей законодательного органа, то есть Собрания депутатов, также представителей правительства, кандидатуры нам уже губернатор предоставил. Согласительная комиссия готовит поправки ко второму чтению. Соответственно, все, кто хочет высказать пожелания к расходной части бюджета, могут подавать заявку на счет этого», - уточнил парламентарий.