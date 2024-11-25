Экономика

Основные характеристики областного бюджета обсудили в финансовом комитете Собрания

Основные характеристики областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 27 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Так, общий объем доходов областного бюджета на 2025 год предполагает сумму в 48 млрд 592 млн 121 тысячу рублей, а общий объем расходов областного бюджета в сумме — 51 млрд 789 млн 735 тысяч рублей.

Дефицит областного бюджета составил 3 млрд 197 млн 614 тысяч рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Псковской области на 1 января 2026 года в сумме 23 млрд 283 млн 550 тысяч рублей.

Основные характеристики областного бюджета на 2026 год и на 2027 год:

общий объем доходов областного бюджета на 2026 год в сумме 55 млрд 200 млн 478 тысяч рублей и на 2027 год в сумме 40 млрд 216 млн 251 тысяча рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2026 год в сумме 52 млрд 60 млн 607 тысяч рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов в сумме 884 млн рублей, и на 2027 год в сумме 37 млрд 32 млн 779 тысяч рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов в сумме 1 млрд 852 млн рублей;

профицит областного бюджета на 2026 год в сумме 3 млн 139 тысяч 871 рубль и на 2027 год в сумме 3 млн 183 тысячи 472 рубля;

верхний предел государственного внутреннего долга Псковской области на 1 января 2027 года планируют в сумме 19 млрд 662 млн 846 тысяч рублей, и на 1 января 2028 года в сумме 16 млрд 147 млн 846 тысяч рублей.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков уточнил, какую сумму планируется выделить из бюджета Псковской области на Северный обход города Пскова.

Докладчик, заместитель губернатора Псковской области, председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова, ответила, что из бюджета будет выделена сумма, и хоть ее нельзя считать достаточной, до 2026 года она может измениться.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко поднял вопрос индексации социальных выплат.

«Индексация социальных выплат в 4,5% – это смешно. Инфляция реальная намного больше. В этом году поступления от НДФЛ увеличились. Давайте сразу заложим нормальный процент индексации», - предложил Петр Алексеенко.

«Если вы предлагаете что-то увеличить, сразу говорите, откуда это снять и убрать. Если будут дополнительные поступления денег, мы вернемся к этому вопросу. Необходимо понимать источник», – ответил Александр Братчиков.

Кроме того, депутаты обсудили изменения в расходной части бюджета территорий, которые переходят из района в округа в результате проведения муниципальной реформы. Татьяна Баринова заверила депутатов, что расходная часть бюджетов на муниципальные округа не уменьшится.