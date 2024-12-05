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Экономика

Артур Гайдук: В этом году я имею полное право поддержать бюджет области

17.12.2024 17:16|ПсковКомментариев: 0

Полное право голосовать «за» принятие бюджета Псковской области на 2025 год имеет депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук, так как предложения партии были частично реализованы на территории Псковской области. Об этом Артур Гайдук рассказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM. 

«Мы предложили несколько поправок, предлагали увеличить финансирование для приобретения квартир для детей-сирот, на здравоохранение, на установку центров обогрева для бездомных людей по Пскову, в Великих Луках, еще в нескольких районных центрах Псковской области, потому что это большая проблема. У нас каждый год умирает большое количество бездомных именно зимой, просто замерзают. А также увеличить финансирование на приобретение учебников. Источниками финансирования были резервный фонд губернатора и дотации на авиаперевозки, потому что мы считаем, что все-таки билеты на самолет должны быть примерно равны билетам на поезд, потому что это более комфортный транспорт и более быстрый, а у нас получается, что билеты на самолет до Москвы стоят в несколько раз дешевле, чем билеты в купе поезда», - подчеркнул депутат.

Он также выразил надежду на реализацию предложений партии «Яблоко» в следующем году, так как они, по мнению Артура Гайдука, являются необходимыми и улучшат жизнь псковичей. 

«Мы надеемся, что в течение года, как и в прошлом, и в этом году, значительная часть того, что мы предлагали, будет реализована. Потому что это вообще непосредственные "горячие точки", в которые нужно вкладывать деньги. Это касается практически всех районов нашей области. Где-то дороги, где-то ремонты школ или детских садов, или Домов культуры. То есть это то, чем живут люди. Это то, что мы будем действительно реализовывать как можно скорее, потому что это качество жизни наших людей в районах», - дополнил депутат.

Однако лидер псковского «Яблока» неоднозначно обозначил свою позицию по поводу голосования за бюджет Псковской области на 2025 год.

«Я в данном случае не буду голосовать "против". Воздержусь, а моё голосование в дальнейшем будет зависеть от того, насколько будут реализованы наши предложения. Они были взяты в работу, часть из них была значительно реализована. В этом году я имею полное право голосовать за бюджет, который частично хотя бы принял наши предложения», - уточнил Артур Гайдук. 

Напомним, главная сессия года, в ходе которой перед депутатами выступит с бюджетным посланием губернатор Михаил Ведерников, назначена на 19 декабря.

Пресс-портрет
Гайдук Артур Маркович Депутат Псковского областного Собрания депутатов, председатель Псковского «Яблока»
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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