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Экономика

«Дневной дозор»: Отчего крупные инвесторы не приходят в Псковскую область?

03.02.2025 15:01|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему крупные инвесторы не приходят в Псковскую область?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Десятилетиями из уст чиновников мы слышим о том, что Псковская область — дотационный регион. Как мантру представители власти твердят о том, что нужно наращивать собственные доходы региона. А для этого Псковской области нужны «якорные» инвесторы - крупные производства, которые обеспечат большое количество рабочих мест с высокой зарплатой и будут платить налоги в региональный бюджет.

О необходимости создать для инвесторов максимально комфортные условия речь идет не первый год. В свое время бывший губернатор Андрей Турчак требовал от всех ответственных сотрудников областной администрации «носить инвесторов на руках». Чтобы завлечь крупные производства в регион, была создана особая экономическая зона «Моглино». Тем не менее результаты этой работы остаются скромными - самым масштабным проектом на ее территории стал завод «Титан-Полимер», вторая очередь которого пока не построена.

Чуть лучше картина в агропромышленном комплексе региона - здесь можно вспомнить такие крупные производства как «Великолукский мясокомбинат» и «ПсковАгроИнвест», «Кабош» и «Идаванг». В южной столице - Великих Луках - картина с промышленным производством существенно отличается в лучшую сторону, при этом — без особой экономической зоны.

В то же время в соседней с нами Новгородской области, с которой так любят сравнивать Псковщину, картина иная. Еще в 90-е годы прошлого века в Новгород «зашли» крупные западные компании, открывшие собственное производство в России именно на новгородской земле. И это в то время, как в Пскове один за другим закрывались промышленные предприятия, оставшиеся от советской эпохи. Даже водочное производство, которым в свое время так гордились псковские власти, в итоге закрылось, оставив на память о себе бесконечные судебные разбирательства.

Что же мешает нашему региону привлекать инвесторов? Какие факторы являются основными препятствиями для привлечения крупных производств на Псковщину? Какой опыт других регионов, в том числе соседей по Северо-Западу, можно было бы адаптировать для Пскова? Об этом - в программе «Дневной дозор».

В разных регионах инвесторы могут реализовывать различные по объемам и масштабам проекты, и это связано, в том числе, с объективными причинами, отмечает председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Если мы говорим про крупные производства, для них нужны соответствующие ресурсы - природные, минеральные, энергетические, людские. Поэтому крупные производства, как правило, исторически создавались и продолжают создаваться в сырьевых и минерально-сырьевых регионах. У Псковской области в этом плане есть свои особенности.

Андрей Михеев: Более 70 миллионов получили псковские промышленники благодаря льготным займам : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Экономика Псковской области в достаточной степени диверсифицирована, может быть, благодаря тому, что у нас нет крупнейших производств, от которых экономика региона зависит на 20-30%. Кризисные периоды экономического развития мировой и российской экономики мы проходим достаточно плавно. Здесь мы ориентируемся на крепкий средний и крупный с точки зрения законодательства бизнес (может быть, не крупнейший), который, действительно, и создаст достаточное количество рабочих мест, и может рационально использовать те ресурсы, которые есть в нашем регионе».

Депутат Государственной Думы, куратор регионального отделения Союза машиностроителей России, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский отмечает, что в Псковской области, особенно на юге региона, реализовано достаточно много инвестиционных проектов и запущены производства, для которых не хватает рабочих рук. Дефицит рабочей силы составляет 4 тысячи человек, это как раз подтверждение того, что производство растет, создаются новые рабочие места. Правда, чаще всего это «внутренние» инвесторы, а не те, что пришли на Псковщину из-за пределов региона. Александр Козловский считает, что основное внимание властей сейчас нужно сосредоточить на помощи уже существующим предприятиям.

Александр Козловский: Ни одна страна мира не была под такими санкциями : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Мы должны обеспечить существующие предприятия, помочь им реализовать ту инвестпрограмму, которую они на сегодняшний день у себя защитили. Если мы это сделаем, то это будет большой шаг и большой вклад для развития экономики Псковской области. Что мешает активно и быстро развиваться этим предприятиям? Одна из важнейших и насущных проблем, которая сегодня существует, это обеспечить кадрами, специалистами и специалистами рабочих специальностей, инженерных специальностей эти предприятия. Это, наверное, одна из сложнейших задач. Проблема касается не только Псковской области, это касается всей страны».

Не совсем согласен с этим мнением экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов, который отмечает, что успешных крупных проектов, реализованных в нашем регионе, не так уж много. Государство инвестировало значительные средства в проект «Моглино», но особая экономическая зона, по мнению Евгения Михайлова, пока не оправдала ожиданий. Также экс-губернатор перечислил основные проблемы, мешающие более активному привлечению инвесторов в регион, и назвал основные подходы к их решению.

«Проблемы области понятны: нет ресурсов, на которых все держалось. По крайней мере, последние 30 лет. Второе — очень высокая цена электроэнергии и газа. Потом мы все-таки далековато от больших рынков. Изначально крупные производители потребительских товаров тяготели к рынку Москвы. Проще было поставить какой-то завод около Москвы и возить из Москвы, чем делать это в Пскове. Потом есть закон: богатый богатеет — бедный беднеет. Для привлечения инвестиций важно организовать работу, иметь возможность дать какие-то льготы, нужно привлекать грамотных специалистов».

К сожалению, узнать оценку эффективности особой экономической зоны «Моглино» от ее руководства у нас не было возможности. Связаться с новым, недавно назначенным директором нам не удалось.

Не согласна с мнением Евгения Михайлова директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова. По ее словам, интерес инвесторов к Псковской области постоянно растет. Основная задача фонда - устранение правовых барьеров и помощь инвесторам в получении разрешений на строительство. Региональный фонд развития промышленности также предоставляет льготные займы, что стимулирует инвестиции в производство. Работает электронное сопровождение каждого потенциального инвестора по принципу «одного окна» для упрощения взаимодействия со всеми инстанциями. Фонд открыт для сотрудничества и готов консультировать бизнес, обеспечивая поддержку каждому инвестору, заявляет Екатерина Ершова.

Екатерина Ершова возглавит Фонд инвестиционного развития Псковской области : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«На текущий год в работе находятся уже 60 проектов, в отношении которых отрабатывается вопрос возможности реализации указанных инновационных намерений. Обращения поступают даже не еженедельно, а ежедневно, обращаются за консультацией. Предпосылками данного инвестиционного раската послужил комплексный подход к проведению ряда мероприятий совместно с органами исполнительной власти и ресурсоснабжающими организациями для того, чтобы проработать возникающие правовые барьеры, которые не позволяли реализовывать те или иные инвестиционные проекты».

Неоднозначное мнение высказал псковский промышленник Игорь Савицкий. С одной стороны, ситуация с привлечением инвесторов в Псковскую область не кажется ему благостной. Потенциальных инвесторов отпугивает нехватка рабочей силы и многочисленные административные барьеры. Кроме того, по мнению Игоря Савицкого, в Псковской области надо создать условия для местного бизнеса — если с ним будет все в порядке, то инвесторы это увидят и тоже захотят «зайти» в регион. В то же время бизнесмен сомневается, что инвесторы вообще нам нужны.

Игорь Савицкий: В России нет денег : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Проблемы не понимаю, а нам инвесторы зачем? У нас что безработица, людям работать негде? Вот что мы хотим-то вообще? Какую цель мы преследуем? Надо развивать свой бизнес. Бизнес у нас в Пскове есть, надо создавать для него условия, помогать ему, серьезно помогать. Тогда дела пойдут намного лучше. И налоговые отчисления будут больше».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов отмечает, что изменение геополитической ситуации сыграло не в пользу региона. Раньше Псковская область была «воротами» в Евросоюз, а сегодня стала практически тупиковой для европейских направлений и слишком удаленной для азиатского рынка, что увеличивает транспортные издержки бизнеса. Производства всё больше ориентируются на внутренний рынок, так как экспорт продукции на Запад в текущей реальности затруднен. Чем мы можем в такой ситуации завлечь инвесторов, - в комментарии Владимира Зубова.

Владимир Зубов: Псковская область — пример коренной трансформации экономических связей : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Инвесторов сюда можно привлекать дешевой рабочий силой. К сожалению, ее у нас нет. Недостаток трудовых ресурсов является основным сдерживающим фактором. Можно привести сюда специалистов, скажем так, высокой квалификации, руководящий инженерный персонал, но не работников. Конкуренция за работника сейчас достаточно большая. Это один фактор. Все-таки стоимость электроэнергии, как основного фактора для производства, у нас достаточно высокая. Регулятивные цены на тарифы зачастую сдерживают это направление, за исключением, наверное, особой экономической зоны Моглино, она с достаточно низкими энерготарифами. Это привлекает сторонних инвесторов, которые используют в высоком количестве электрическую энергию. Ну и пути доставки комплектующих к нам и, наверное, вывоз готовых материалов. Это тоже является достаточно малоконкурентным фактором ввиду того, что транспортные коридоры так или иначе проходят через Санкт-Петербург и морские порты или через железную дорогу, или автомобильные дороги на Москву, через Москву на другие регионы Российской Федерации. Вот когда мы решим эти проблемы, тогда Псковская область будет достаточно конкурентоспособной для привлечения инвесторов в производство».

Таким образом, эксперты разошлись во мнениях относительно будущего Псковской области и возможных перспектив её экономического развития. Некоторые считают, что регион может развиваться самостоятельно, благодаря уже существующим предприятиям, и инвесторы из-за пределов Псковской области не очень-то и нужны. Они подчеркивают, что Псковская область обладает значительными ресурсами и потенциалом для роста, особенно в таких сферах как, например, сельское хозяйство и развитие туристической инфраструктуры.

Некоторые эксперты уверены, что только крупные инвесторы из-за пределов Псковской области смогут обеспечить динамичный рост экономики региона и создать новые рабочие места. Они указывают на необходимость дальнейшего снижения административных барьеров, модернизации инфраструктуры и создания максимально комфортных условий для бизнеса. Кроме того, особое внимание, по мнению наших спикеров, нужно уделить системе подготовки профессиональных кадров, ведь даже существующие производства испытывают жесткий дефицит рабочих рук.

Виктория Семенова

Теги: #инвестиции #инвестор
Источник: Псковская Лента Новостей
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