Экономика

«Дневной дозор»: Нужно ли Псковской области свое производство алкоголя?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли Пскову свое производство алкоголя? Поможет ли оно развитию внутреннего туризма и экономики?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На днях руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз внезапно предложил оригинальный способ развития внутреннего туризма в России. По его мнению, в каждом областном центре и более менее крупном городе нужен свой ликеро-водочный завод, куда можно было бы водить туристов на дегустации и экскурсии, что, по его мнению, увеличило бы турпоток внутри нашей страны.

Если вспомнить, после развала СССР в Псковской области было несколько производителей водки, но больше всего в 90-е наш регион прославился благодаря ликеро-водочным изделиям «Псковалко». Производство дотировалось из областного бюджета. ЗАО «Псковпищепром» было чуть ли не главным налогоплательщиком региона, и какое-то время Псковская область ассоциировалась именно с алкогольным производством. Во многом на монополизации производства алкоголя базировалась экономическая программа губернатора Псковской области Евгения Михайлова. Ее много критиковали как внутри региона, так и за его пределами. Мол, в то время как врачам и учителям по несколько месяцев не выплачивали зарплаты, администрация Псковской области выделяла деньги на производство водки! Даже Валентина Матвиенко, в ту пору вице-премьер России, жестко критиковала эту затею региональных властей. В результате с уходом с губернаторского поста Евгения Михайлова и приходом Михаила Кузнецова монополия и господержка «Псковпищепрома» закончилась, и водка в нашем регионе больше не производится. Сегодня практически в каждом регионе в сувенирных лавках продаются фанфурики с местным алкоголем. А полки псковских магазинов заполнены алкоголем из самых разных регионов России. Соседи-новгородцы подсуетились, - новгородский ликеро-водочный завод «Алкон» открыл в Пскове фирменный магазин на одной из самых центральных улиц города. А у нас нет собственного алкогольного производства, которое работало хотя бы на местный рынок. Нормально ли это? Нужно ли Псковской области свое алкогольное производство? Поможет ли оно развитию внутреннего туризма и экономики региона? Об этом — в программе «Дневной дозор».

В свое время «Псковпищепром» входил в десятку крупнейших производителей алкоголя в России, вспоминает экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов, и давал значимую долю поступлений в региональный бюджет. В последние годы на алкогольном отечественном рынке осталось совсем немного производителей — все попытались централизовать, укрупнить и поставить под контроль «каких-то товарищей», что, по мнению Евгения Михайлова, не нужно было делать. Также бывший губернатор высказал мнение по поводу целесообразности открытия производства крепкого алкоголя в Псковской области в наши дни и назвал главное условие, при котором это будет иметь положительный эффект для экономики.

«В целом это хорошее дело, но сказать, что оно очень выгодное, сложно. Всё зависит от системы налогообложения. Если налоги остаются в значительной части региона, как это происходит сейчас, то да, выгодно иметь такого налогоплательщика. Когда мы начинали, ситуация была чёткой: половина акцизов оставалась в регионе, но были и другие налоги. В то время у нас не было особого выбора, потому что мы находились в кризисной ситуации, был дефицит бюджета. Сейчас же нет дефицита, задержек заработной платы, и можно заниматься производством алкоголя, это выгодно. Или не заниматься, можно прожить и без этого. Но тогда особых вариантов не было».

Негативно к идее открытия завода по производству крепкого алкоголя в Псковской области относится председатель Псковского городского отделения «Союза борьбы за народную трезвость» Константин Недосвитий. Улучшать экономику региона, по его мнению, надо такими проектами как школа совхоза имени Ленина, который возглавляет Павел Грудинин. ЮНЕСКО даже признала эту школу лучшей в Европе. Вот на такие объекты, полагает Константин Недосвитий, туристам было бы интересно смотреть, а не на ликеро-водочные заводы.

«Алкоголизация, конечно, сейчас нигде препятствий не встречает. Я не знаю, зачем появляются такие инициативы, а медиа раскручивают это. Я считаю, что если бы в мой регион приезжали, допустим, люди, они бы смотрели, как мы создали лучшую инфраструктуру. Например, какие у нас условия для детей: занятия, кружки и секции, как город развит был. Чтобы у нас была лучше система здравоохранения. Это вызывало бы больше интереса и уважения у туристов, у гостей нашей области».

Псковская область — не винодельческий край, чтобы производить вина и крепкие алкогольные напитки и позиционировать это как «фишку» для привлечения туристов, отмечает президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова. Поэтому, на ее взгляд, вряд ли туристы сразу ринутся в наш регион, если узнают, что у нас открылось собственное производство крепкого алкоголя. Кроме того, ниша крепких напитков у нас в регионе и без этого хорошо представлена.

«В локациях наших, на юге области, везде, где есть хутора, все равно у людей есть какое-то производство наливок, настоек. Я знаю, что фирменные настойки есть в отеле "Алтунъ", тот же Двор Подзноева, многие рестораны имеют свои наборы. Здесь надо, возможно, поговорить о том, что дает наша гастрономическая часть туризма, и просто это усилить, а не изобретать что-то новое. У нас основной поток и основная ставка на историко-культурное наследие, на культурный код, на потенциал, на развитие образования и так далее. Не будет это (производство алкоголя — ред.) ключевым увеличением потока».

Туристы едут в наш регион не за алкоголем, поэтому надеяться на то, что открытие в Псковской области ликеро-водочного завода будет способствовать притоку туристов, - это перебор, полагает ресторатор Виталий Зайцев. Он приводит в качестве примера ресторан «Лёвень»: наряду с другими видами алкоголя здесь предлагают посетителям собственные настойки. Однако нельзя сказать, что они пользуются большей популярностью, чем другие крепкие напитки. Сомнительно открытие алкогольного производства в регионе и с экономической точки зрения, полагает Виталий Зайцев.

«Я вообще к идее по поводу ликеро-водочного завода в Псковской области очень скептически отношусь, потому что у нас не самая лучшая вода в регионе. Вода является основным ингредиентом при производстве алкогольной продукции. Себестоимость будет высокая, потому что нужна очистка воды, подготовка, фильтрация и так далее. Всё зависит от региона и расположения. Специализация производства таким образом и устраивается. Там, где дешевое и качественное сырье, там выгодно производить ту или иную продукцию. А если у нас, допустим, вода не очень высокого качества, её надо дополнительно очищать, это несет затраты, и мы уже не конкуренты».

Между тем председатель законодательного комитета Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов считает инициативу Вадима Дробиза хорошей. Он полагает, что если бы в Псковском регионе открыли собственное производство крепкого алкоголя, это бы способствовало и развитию внутреннего туризма, и процветанию экономики. Вопрос в культуре пития.

«Почему бы нет? Потому что идентичность региона со своим производством алкоголя в принципе существует. Это нельзя отрицать, но надо говорить про культуру восприятия алкоголя. Поэтому я считаю, что это правильное решение».

Председатель экономического комитета Псковского областного Собрания Андрей Козлов полагает, что открытие собственного производства крепких напитков в нашем регионе не помешает, но какого-то ощутимого толчка в развитии туризма не даст, поскольку гости из других регионов и стран приезжают к нам не за алкоголем. В то же время Андрей Козлов верит в положительный эффект открытия крупного алкопроизводства для экономики нашего региона. Главное — не забывать про контроль.

«Есть вопросы контроля. Мы понимаем, что алкоголь — это продукт, от которого могут быть не очень хорошие последствия. (Производителю - ред.) дают лицензию, и контроль на этом заканчивается. Мы можем получить определенный негатив, если не туризм будет развиваться, а люди попадут на больничную койку или, не дай Бог, еще что-то. Ликероводочный завод у нас в свое время был. Производили спирт на территории муниципальных районов. По крайней мере, я помню, когда в Невеле был спиртзавод, причем достаточно хорошего качества. Конечно, любое открытие, любое пополнение денежных средств — это доходная часть бюджета. Хочется, чтобы у нас была своя продукция. По крайней мере, у наших соседней в Новгородской области есть своя брендовая алкогольная продукция, в Ленинградской области есть. У нас, к сожалению, сейчас брендовую алкогольную продукцию (кроме сидра) не производят, крепкие спиртные напитки. Но опять же, если делать маленькие какие-то производства - это один вопрос. А можно делать крупное производство. Крупное производство всегда более контролируемое. Я все-таки за то, чтобы был крупный какой-то заводик, который производил бы определенный ассортимент нашей брендовой продукции. Вот это, наверное, дало бы толчок к развитию экономики нашего региона».

С точки зрения развития бизнеса об открытии собственного производства крепкого алкоголя в Псковской области еще можно подумать, но с развитием туризма это уж точно никак не связано. Понятно, что Вадим Дробиз, высказывая свою идею, наверняка опирался на опыт других стран, но для нашего региона это малоприменимо, полагает заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов.

«Что здесь можно комментировать? Так себе идея. Я уверен, что человек наверняка умный, образованный, и он имеет в виду какой-то опыт западных стран, есть там различные турмаршруты: "Винная дорога" или "Винодельни Франции". Но это все вещи, которые в истории длятся чуть ли не веками. Какой-то новодел построить для того, чтобы водить туристов, достаточно смешно. Туристам же интересны какие-то артефакты, история того, или иного местного специалитета, вряд ли кому-то интересен рецепт Остапа Бендера "табуретовки". Поэтому идея мне непонятна».

Директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин считает предложение открыть в каждом регионе ликеро-водочный завод из разряда популистских. Вадим Дробиз — известный лоббист алкогольного рынка. Он напрямую с ним связан. Поэтому из его уст такого рода предложения слышать более чем логично, отмечает Николай Рассадин. Если же относиться к нему серьезно, то есть в таком предложении некая дисгармония.

«Ведется, с одной стороны, борьба с алкоголизмом в стране. Мы прекрасно знаем о том, что Филимонов (Георгий Филимонов — губернатор Вологодской области - ред.) предложил в Вологодской области сократить продажу алкоголя до 2 часов в сутки. С одной стороны, говорят, что надо прекращать алкоголизацию общества, потому что это очень серьезно влияет на демографию и на производственные процессы. А с другой стороны, есть предложение организовать алкотуризм. Это как-то не состыкуется в моей голове. В каждом регионе открывать алкогольный завод — это с точки зрения экономики нерентабельно абсолютно. Есть понятие "крупный" производитель алкоголя, и традиционно "крупный" может находиться в некоторых регионах. А есть понятие "мелкое фермерство", которое может включать в себя изготовление алкогольных напитков и экотуризм. Он может вписываться в концепцию развития туризма. Но вот приведет ли это к кардинальному изменению положения с внутренним туризмом, я, например, не готов сказать. На самом деле, есть заводы, которые организуют такие туры. Люди приходят, и им проводят дегустации. Кардинально, мне кажется, это ничего не поменяет».

Как показало наше сегодняшнее общение с экспертами, положительный эффект от открытия ликеро-водочного производства в Псковской области для развития внутреннего туризма кажется сомнительным: во-первых, не за алкоголем едет к нам турист. А во-вторых, те, кому интересны местные алкогольные напитки, могут легко утолить свое любопытство, зайдя практически в любой ресторан Пскова. Что же касается эффекта для экономики… захочет ли наш регион заходить в одну и ту же реку во второй раз? Годы, когда алкогольное производство дотировалось из областного бюджета, были, скорее, уникальным случаем, который вряд ли когда-нибудь повторится.

Татьяна Иванова