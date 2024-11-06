«Дневной дозор»: Нужно ли Псковской области свое производство алкоголя?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли Пскову свое производство алкоголя? Поможет ли оно развитию внутреннего туризма и экономики?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
На днях руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз внезапно предложил оригинальный способ развития внутреннего туризма в России. По его мнению, в каждом областном центре и более менее крупном городе нужен свой ликеро-водочный завод, куда можно было бы водить туристов на дегустации и экскурсии, что, по его мнению, увеличило бы турпоток внутри нашей страны.
Если вспомнить, после развала СССР в Псковской области было несколько производителей водки, но больше всего в 90-е наш регион прославился благодаря ликеро-водочным изделиям «Псковалко». Производство дотировалось из областного бюджета. ЗАО «Псковпищепром» было чуть ли не главным налогоплательщиком региона, и какое-то время Псковская область ассоциировалась именно с алкогольным производством. Во многом на монополизации производства алкоголя базировалась экономическая программа губернатора Псковской области Евгения Михайлова. Ее много критиковали как внутри региона, так и за его пределами. Мол, в то время как врачам и учителям по несколько месяцев не выплачивали зарплаты, администрация Псковской области выделяла деньги на производство водки! Даже Валентина Матвиенко, в ту пору вице-премьер России, жестко критиковала эту затею региональных властей. В результате с уходом с губернаторского поста Евгения Михайлова и приходом Михаила Кузнецова монополия и господержка «Псковпищепрома» закончилась, и водка в нашем регионе больше не производится. Сегодня практически в каждом регионе в сувенирных лавках продаются фанфурики с местным алкоголем. А полки псковских магазинов заполнены алкоголем из самых разных регионов России. Соседи-новгородцы подсуетились, - новгородский ликеро-водочный завод «Алкон» открыл в Пскове фирменный магазин на одной из самых центральных улиц города. А у нас нет собственного алкогольного производства, которое работало хотя бы на местный рынок. Нормально ли это? Нужно ли Псковской области свое алкогольное производство? Поможет ли оно развитию внутреннего туризма и экономики региона? Об этом — в программе «Дневной дозор».
В свое время «Псковпищепром» входил в десятку крупнейших производителей алкоголя в России, вспоминает экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов, и давал значимую долю поступлений в региональный бюджет. В последние годы на алкогольном отечественном рынке осталось совсем немного производителей — все попытались централизовать, укрупнить и поставить под контроль «каких-то товарищей», что, по мнению Евгения Михайлова, не нужно было делать. Также бывший губернатор высказал мнение по поводу целесообразности открытия производства крепкого алкоголя в Псковской области в наши дни и назвал главное условие, при котором это будет иметь положительный эффект для экономики.
Негативно к идее открытия завода по производству крепкого алкоголя в Псковской области относится председатель Псковского городского отделения «Союза борьбы за народную трезвость» Константин Недосвитий. Улучшать экономику региона, по его мнению, надо такими проектами как школа совхоза имени Ленина, который возглавляет Павел Грудинин. ЮНЕСКО даже признала эту школу лучшей в Европе. Вот на такие объекты, полагает Константин Недосвитий, туристам было бы интересно смотреть, а не на ликеро-водочные заводы.
Псковская область — не винодельческий край, чтобы производить вина и крепкие алкогольные напитки и позиционировать это как «фишку» для привлечения туристов, отмечает президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова. Поэтому, на ее взгляд, вряд ли туристы сразу ринутся в наш регион, если узнают, что у нас открылось собственное производство крепкого алкоголя. Кроме того, ниша крепких напитков у нас в регионе и без этого хорошо представлена.
Туристы едут в наш регион не за алкоголем, поэтому надеяться на то, что открытие в Псковской области ликеро-водочного завода будет способствовать притоку туристов, - это перебор, полагает ресторатор Виталий Зайцев. Он приводит в качестве примера ресторан «Лёвень»: наряду с другими видами алкоголя здесь предлагают посетителям собственные настойки. Однако нельзя сказать, что они пользуются большей популярностью, чем другие крепкие напитки. Сомнительно открытие алкогольного производства в регионе и с экономической точки зрения, полагает Виталий Зайцев.
Между тем председатель законодательного комитета Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов считает инициативу Вадима Дробиза хорошей. Он полагает, что если бы в Псковском регионе открыли собственное производство крепкого алкоголя, это бы способствовало и развитию внутреннего туризма, и процветанию экономики. Вопрос в культуре пития.
Председатель экономического комитета Псковского областного Собрания Андрей Козлов полагает, что открытие собственного производства крепких напитков в нашем регионе не помешает, но какого-то ощутимого толчка в развитии туризма не даст, поскольку гости из других регионов и стран приезжают к нам не за алкоголем. В то же время Андрей Козлов верит в положительный эффект открытия крупного алкопроизводства для экономики нашего региона. Главное — не забывать про контроль.
С точки зрения развития бизнеса об открытии собственного производства крепкого алкоголя в Псковской области еще можно подумать, но с развитием туризма это уж точно никак не связано. Понятно, что Вадим Дробиз, высказывая свою идею, наверняка опирался на опыт других стран, но для нашего региона это малоприменимо, полагает заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов.
Директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин считает предложение открыть в каждом регионе ликеро-водочный завод из разряда популистских. Вадим Дробиз — известный лоббист алкогольного рынка. Он напрямую с ним связан. Поэтому из его уст такого рода предложения слышать более чем логично, отмечает Николай Рассадин. Если же относиться к нему серьезно, то есть в таком предложении некая дисгармония.
Как показало наше сегодняшнее общение с экспертами, положительный эффект от открытия ликеро-водочного производства в Псковской области для развития внутреннего туризма кажется сомнительным: во-первых, не за алкоголем едет к нам турист. А во-вторых, те, кому интересны местные алкогольные напитки, могут легко утолить свое любопытство, зайдя практически в любой ресторан Пскова. Что же касается эффекта для экономики… захочет ли наш регион заходить в одну и ту же реку во второй раз? Годы, когда алкогольное производство дотировалось из областного бюджета, были, скорее, уникальным случаем, который вряд ли когда-нибудь повторится.
Татьяна Иванова